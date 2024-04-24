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Традиция родом с древних времен — почему люди бьются яйцами на Пасху

24 апреля 2024 17:07
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Почему украинцы бьются яйцами на Пасху — откуда появилась эта традиция
Девушка, бьющаяся яйцами с женщиной. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На Пасху люди по традиции окрашивают яйца, а затем бьются ими, пытаясь определить, кто же сильнее. Но часто никто даже не задумывается над тем, почему существует такая традиция, которую придерживается большинство людей в этот светлый праздник.

Новини.LIVE рассказывает о традициях с яйцами на Пасху.

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Яйца на Пасху — почему они являются символом праздника

Много веков тому назад яйцо считалось символом жизни, пробуждением весной и плодородия. К тому же, ни для кого не секрет, что яйца имеют округлую форму, поэтому предки считали их символом Солнца в древние времена. Также этот продукт нес настоящее счастье и тепло всем вокруг.

Кроме того, яйца могут быть символом Воскресения Христова, а когда их чистят, из них словно выходит новый мир, который спас Иисус Христос. Очертания яиц также очень похожи на момент вознесения святого на небо.

Корзина с писанками на Пасху
Корзина с писанками на Пасху. Фото: Pinterest

Традиция красить яйца и биться ими — что она означает

В Украине принято разрисовывать яйца, а с утра ими биться в кругу самых родных. Немногие знают, что эта традиция символизирует борьбу добра со злом. С давних времен люди считали, что оставшееся целое яйцо было оберегом, поэтому его долго хранили и разбивали в последнюю очередь.

Два человека, которые бьются писанками
Два человека, которые бьются писанками. Фото: Freepik

К тому же, в древности было неприличным целоваться с другими на публику, поэтому верующие решили биться яйцами, словно целуя друг друга. Также в народе бурлила мысль, что яйцо — это камень, который не давал никому входить в пещеру, где было тело Иисуса Христа, поэтому люди разбивали яйца, словно освобождая его.

Кроме того, предки в древности считали, что чем больше яиц разобьют люди в этот праздник, тем скорее воскреснет Иисус Христос.

Напомним, мы писали о том, что в Украине изменилась стоимость продуктов для пасхальной корзины.

Ранее мы рассказывали о том, получат ли люди в Украине дополнительные выходные на Пасху.

Также мы сообщали о том, как нужно правильно называть Пасху и пасхальные куличи.

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