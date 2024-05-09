День матері 2024 — які квіти у жодному разі не можна дарувати найріднішій жінці

Донька дарує мамі букет квітів. Фото: freepik.com

Традиційно жінок заведено вітати та радувати квітами. Букет — чудовий подарунок й для мами у свято День матері. Ним можна висловити свою любов та вдячність. Проте, є деякі квітучі рослини, які краще не дарувати найріднішій жінці.

Новини.LIVE розповідає, які квіти у жодному разі не можна дарувати мамусі у День матері.

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Фіалки — звичайно, багато жінок обожнюють ці ніжні квіти. Проте мовою квітів фіалка означає прохання про терпіння та обачність. Напевно, це трохи недоречне посилання у свято. Бузок — квіти у букеті промовляють про сумнів у вірності партнера, а тому це явно не варіант на День матері. Маргаритки — якщо такі квіти дарує чоловік, він тим самим показує свою недовіру. Втім, якщо їх подарують діти, це буде цілком прийнятно. Білі хризантеми — вони символізують смерть та скорботу. Будь-які сухі або штучні квіти — у Східній культурі сухоцвіти та штучні рослини володіють мертвою енергією, тому дарувати їх вважається поганою прикметою. Білі букети — квіти білого кольору недоречні, якщо їх одержувач хворіє або перебуває в похилому віці. Дарування таких рослин може розцінюватися як іронія чи побажання поганого результату.

Сюрприз мамі на День матері. Фото: freepik.com

На що звертати увагу при виборі квітів до Дня матері

Звичайно, символізм квітів має велике значення, проте, не варто забувати й про уподобання вашої матері. Подаруйте їй ті квіти, які вона любить найбільше. Це точно принесе їй безмежну радість.

Тож, якщо вона найбільше любить бузок чи маргаритки, подаруйте їй саме такий букет. Адже мамина щаслива посмішка — ось головна окраса Дня матері.

Варто зауважити, що символом глибокої любові є тюльпани. Велика пишна півонія уособлює собою материнську любов та почуття безпеки. Соняшники кажуть про радощі та тепло. Тобто про все те, з чим у дітей асоціюється мама. Отже, один з таких букетів теж буде цілком доречним у свято мам.

Красивий букет з соняшників. Фото: google.com

Мамі, яка обожнює доглядати за кімнатними рослинами, варто подарувати вазон особливих квітів. До прикладу, за народними прикметами, добробут та сімейне щастя можуть принести такі кімнатні рослини:

спатифіллум ("Жіноче щастя");

фіалка;

китайська троянда;

восковий плющ;

мирт;

аїхрізон;

калатея;

хлорофітум.

Можливо, ваша мама садівниця, тоді подаруйте їй, до прикладу, цибулини лілій особливого виду чи екзотичного кольору, тюльпани, чи нарциси, саджанці півоній або ж кущики троянди.

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