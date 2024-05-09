День матери 2024 — какие цветы ни в коем случае нельзя дарить самой родной женщине

Дочь дарит маме букет цветов. Фото: freepik.com

Традиционно женщин принято поздравлять и радовать цветами. Букет — отличный подарок и для мамы в праздник День матери. Им можно выразить свою любовь и благодарность. Однако есть некоторые цветущие растения, которые лучше не дарить самой родной женщине.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы ни в коем случае нельзя дарить маме в День матери.

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Фиалки — конечно, многие женщины обожают эти нежные цветы. Однако языком цветов фиалка означает просьбу о терпении и осмотрительности. Наверное, это немного неуместный посыл на праздник. Сирень — цветы в букете говорят о сомнении в верности партнера, поэтому это явно не вариант на День матери. Маргаритки — если такие цветы дарит муж, он тем самым показывает свое недоверие. Впрочем, если их подарят дети, это вполне приемлемо. Белые хризантемы — символизируют смерть и скорбь. Любые сухие или искусственные цветы — в Восточной культуре сухоцветы и искусственные растения обладают мертвой энергией, поэтому дарить их считается плохой приметой. Белые букеты — цветы белого цвета неуместны, если их получатель болеет или находится в преклонном возрасте. Дарение таких растений может расцениваться как ирония или пожелание плохого результата.

Сюрприз мамы в день матери. Фото: freepik.com

На что обращать внимание при выборе цветов ко Дню матери

Конечно, символизм цветов имеет большое значение, однако не стоит забывать и о вкусах вашей матери. Подарите ей те цветы, которые она любит больше всего. Это точно доставит ей безграничную радость.

Итак, если она больше всего любит сирень или маргаритки, подарите ей именно такой букет. Ведь мамина счастливая улыбка — вот главное украшение Дня матери.

Следует заметить, что символом глубокой любви являются тюльпаны. Большой пышный пион олицетворяет собой материнскую любовь и чувство безопасности. Подсолнухи говорят о радостях и тепле. То есть обо всем, с чем у детей ассоциируется мама. Итак, один из таких букетов тоже будет вполне уместен в праздник мам.

Красивый букет подсолнухов. Фото: google.com

Маме, которая обожает ухаживать за комнатными растениями, стоит подарить вазон особых цветов. К примеру, по народным приметам, благополучие и семейное счастье могут принести следующие комнатные растения:

спатифиллум ("Женское счастье");

фиалка;

китайская роза;

восковой плющ;

мирт;

аихризон;

калатея;

хлорофитум.

Возможно, ваша мама садовница, тогда подарите ей, к примеру, луковицы лилий особого вида или экзотического цвета, тюльпаны, нарциссы, саженцы пионов или кустики розы.

Раньше мы писали, что подарить маме в День матери, если она любительница сада и огорода.

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