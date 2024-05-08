Подарунки для мами в День матері 2024 — що подарувати найближчим, найкращі ідеї

Молода жінка, яка закриває очі своїй мамі. Фото: Gazeta

Цього року в Україні День матері відзначається 12 травня, тому саме час подумати над тим, чим можна порадувати найріднішу людину. Ми розповідаємо, що можна подарувати мамі у це свято, щоб посмішка на її обличчі не сходила.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями подарунків на День матері.

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Фотосесія серед квітів

Якщо ваша мама є романтичною натурою або просто любить фотографуватися, можна замовити їй красиву фотосесії серед квітів. Наприклад, можна замовити це у процесійного фотографа або ж піти з мамою на прогулянку, і там її самостійно фотографувати. Такий подарунок допоможе не тільки емоційно розвантажитись, а й чудово провести час з найріднішою людиною.

Мама з маленькою дочкою на фотосесії. Фото: Pinterest

Позитивні емоції

Якщо ви раптом побачили, що ваша мама втомилася і хоче відволіктися, можна подарувати їй щось розслабляюче. Це може бути відвідування СПА-салону або похід до кінотеатру, вечеря в улюбленому закладі або прогулянка містом.

Молода жінка в СПА-салоні. Фото: Medium

Парфумерія і косметика

Ви точно вгадаєте з цим подарунком, адже ці речі потрібні кожній мамі, але дуже часто на них шкодують гроші. Якщо ви знаєте улюблений бренд парфумів або якоїсь косметики, можете замовити або купити саме це. Можете також порадитися з консультантами в магазині, щоб правильно підібрати засоби з догляду.

Жінка, яка спілкується з консультанткою в магазині. Фото: Decorexpro

Аксесуари і прикраси

Ще один влучний подарунок, який точно обрадує вашу маму і принесе їй справжні емоції. Можна придбати якийсь перстень, сережки або підвіску, або взагалі замовити ексклюзивні коштовності. Також можна подарувати мамі аксесуари.

Прикраса на подарунок жінці. Фото: Freepik

Листівка своїми руками

Цей подарунок можуть приготувати навіть маленькі діти, тому він буде дуже доречним на День матері, адже всі мами люблять, коли їхня дитина проявляє свій креатив. Можна листівку зробити власноруч, а можна купити готову, написавши там теплі слова від себе.

Дівчинка, яка подарувала мамі листівку. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно правильно дарувати людині гроші.

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