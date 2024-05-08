Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Що подарувати мамі на День матері 2024 — небанальні ідеї для найближчих arrow

Що подарувати мамі на День матері 2024 — небанальні ідеї для найближчих

8 травня 2024 06:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Подарунки для мами в День матері 2024 — що подарувати найближчим, найкращі ідеї
Молода жінка, яка закриває очі своїй мамі. Фото: Gazeta
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Цього року в Україні День матері відзначається 12 травня, тому саме час подумати над тим, чим можна порадувати найріднішу людину. Ми розповідаємо, що можна подарувати мамі у це свято, щоб посмішка на її обличчі не сходила.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями подарунків на День матері.

Читайте також:

ТОП-5 найкращих подарунків мамі на День матері

Фотосесія серед квітів

Якщо ваша мама є романтичною натурою або просто любить фотографуватися, можна замовити їй красиву фотосесії серед квітів. Наприклад, можна замовити це у процесійного фотографа або ж піти з мамою на прогулянку, і там її самостійно фотографувати. Такий подарунок допоможе не тільки емоційно розвантажитись, а й чудово провести час з найріднішою людиною.

Мама с маленькой дочерью на фотосессии
Мама з маленькою дочкою на фотосесії. Фото: Pinterest

Позитивні емоції

Якщо ви раптом побачили, що ваша мама втомилася і хоче відволіктися, можна подарувати їй щось розслабляюче. Це може бути відвідування СПА-салону або похід до кінотеатру, вечеря в улюбленому закладі або прогулянка містом.

Молодая женщина в СПА-салоне
Молода жінка в СПА-салоні. Фото: Medium

Парфумерія і косметика

Ви точно вгадаєте з цим подарунком, адже ці речі потрібні кожній мамі, але дуже часто на них шкодують гроші. Якщо ви знаєте улюблений бренд парфумів або якоїсь косметики, можете замовити або купити саме це. Можете також порадитися з консультантами в магазині, щоб правильно підібрати засоби з догляду.

Женщина, которая общается с консультантом в магазине
Жінка, яка спілкується з консультанткою в магазині. Фото: Decorexpro

Аксесуари і прикраси

Ще один влучний подарунок, який точно обрадує вашу маму і принесе їй справжні емоції. Можна придбати якийсь перстень, сережки або підвіску, або взагалі замовити ексклюзивні коштовності. Також можна подарувати мамі аксесуари. 

Украшение на подарок женщине
Прикраса на подарунок жінці. Фото: Freepik

Листівка своїми руками

Цей подарунок можуть приготувати навіть маленькі діти, тому він буде дуже доречним на День матері, адже всі мами люблять, коли їхня дитина проявляє свій креатив. Можна листівку зробити власноруч, а можна купити готову, написавши там теплі слова від себе.

Девочка, подарившая маме открытку
Дівчинка, яка подарувала мамі листівку. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно правильно дарувати людині гроші. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно вибрати подарунок близькій людині. 

Також ми повідомляли про те, які цікаві традиції існують на День сім’ї.

свята
День матері
ідеї
подарунок мамі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку