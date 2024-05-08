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Что подарить маме в День матери 2024 — небанальные идеи для самых близких

8 мая 2024 06:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Подарки для мамы в День матери 2024 — что подарить самым близким, лучшие идеи
Молодая женщина, которая закрывает глаза своей маме. Фото: Gazeta
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этом году в Украине День матери отмечается 12 мая, поэтому самое время подумать о том, чем можно порадовать самого родного человека. Мы рассказываем, что можно подарить маме в этот праздник, чтобы улыбка на ее лице не сходила.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями подарков на День матери.

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Фотосессия среди цветов

Если ваша мама романтичная натура или просто любит фотографироваться, можно заказать ей красивую фотосессию среди цветов. Например, можно заказать это у процессийного фотографа или пойти с мамой на прогулку, и там ее самостоятельно фотографировать. Такой подарок поможет не только эмоционально разгрузиться, но и отлично провести время с самым родным человеком.

Мама с маленькой дочерью на фотосессии.
Мама с маленькой дочерью на фотосессии. Фото: Pinterest

Положительные эмоции

Если вы вдруг увидели, что ваша мама устала и хочет отвлечься, можно подарить ей что-нибудь расслабляющее. Это может быть посещение СПА-салона или поход в кинотеатр, ужин в любимом заведении или прогулка по городу.

Молодая женщина в СПА-салоне.
Молодая женщина в спа-салоне. Фото: Medium

Парфюмерия и косметика

Вы точно угадаете с этим подарком, ведь эти вещи нужны каждой маме, но очень часто на них жалеют деньги. Если вы знаете любимый бренд духов или какой-нибудь косметики, можете заказать или купить именно это. Можете также посоветоваться с консультантами в магазине, чтобы правильно подобрать средства по уходу.

Женщина, которая общается с консультантом в магазине.
Женщина, которая общается с консультантом в магазине. Фото: Decorexpro

Аксессуары и украшения

Еще один меткий подарок, который точно обрадует вашу маму и принесет ей настоящие эмоции. Можно приобрести какое-то кольцо, серьги или подвеску, или вообще заказать эксклюзивные драгоценности. Также можно подарить маме аксессуары.

Украшение на подарок женщине
Украшение на подарок женщине. Фото: Freepik

Открытка своими руками

Этот подарок могут приготовить даже маленькие дети, поэтому он будет очень кстати на День матери, ведь все мамы любят, когда их ребенок проявляет свой креатив. Можно открытку сделать собственноручно, а можно купить готовую, написав там теплые слова от себя.

Девочка, подарившая маме открытку
Девочка, подарившая маме открытку. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали о том, как нужно правильно дарить человеку деньги.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно выбрать подарок близкому человеку.

Также мы сообщали о том, какие интересные традиции существуют на День семьи.

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День матери
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