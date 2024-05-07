Що подарувати на День матері 2024 — добірка чудових подарунків мамі для садівництва

Подарунок мамі на День матері. Фото: istockphoto.com

Садовий та городній сезони в Україні зараз у самому розпалі. Необхідно встигнути посіяти та посадити багато овочевих, ягідних, фруктових та квіткових культур, удобрити землю, позбутися шкідників тощо. На додачу вже у неділю, 12 травня, на українців чекає радісне свято — День матері.

Тож, якщо ваша мати справжня фанатка саду та городу, пропонуємо вам добірку цікавих та практичних тематичних подарунків до Дня матері 2024 року.

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Подарунок мамі на свято. Фото: depositphotos.com

Що подарувати мамі на День матері 2024 — добірка подарунків для саду та городу

Незалежно від того, чи є ваша мама досвідченим садівником або ж вирощує тільки квіти на дачі, їй можуть сподобатися такі подарунки:

Професійний садовий ніж у гарному чохлі — це важливий інструмент у садівництві, який допоможе прорізати надокучливе коріння, бур’яни або ж посадити насіння на правильну глибину за допомогою розміченої на ножі шкалі. Набір садових інструментів — якісний та оригінальний набір точно зробить вашу маму щасливою і допоможе їй легко впоратися з будь-якими садовими роботами. Точило садового інструменту — можна підібрати для вашої мами гарний, з дерев'яною ручкою. Він стане незамінним предметом для садового інвентарю. Колекція насіння — поки ще тривають посівні роботи, можна подарувати колекцію різноманітних насінь на День матері. До прикладу, оригінальні квіти, корисну зелень або ж новий особливий сорт полуниці. Настільний переробник їжі — такий девайс допоможе мамі перетворити харчові відходи на добриво. Стілець-сумка для саду — незалежно від того, чи у вашої мами хворі коліна, чи вона просто любить проводити довгі години, доглядаючи за своїм садом, вона обов’язково оцінить цей зручний девайс. Жіночий садовий комбінезон — можна обрати красивий та зручний, з додатковими кишенями. У такому вбранні буде легко та приємно працювати у саду та на городі. Садовий фартух — жінки, які займаються рослинництвом, будуть у захваті від такого подарунка. Можна обрати з цікавим малюнком або написом. Наприклад, "Найкраща садівниця", "Вирощує найсмачніші овочі", "Мама-садівниця, якою ми пишаємося". Модний садовий капелюшок — кожен садівник повинен мати капелюх, щоб захиститися від Сонця. Модна панамка, солом'яний капелюшок з широкими полями тощо захистять вашу маму від сонячних променів та створять модний образ. Сабо садівника — допоможіть мамі почуватися комфортно в якісних водонепроникних садових сабо. Ультрафіолетові охолоджувальні рукави — допоможіть захистити мамині руки від сонця та землі за допомогою такого подарунка на День матері. Подарунковий набір рукавичок для саду з принтом — цей подарунок на День матері допоможе зберігати руки вашої мами м’якими та чистими. Кошики для врожаю садівника — допоможе швидко та легко зібрати новий та смачний врожай садовини та городини. Можна знайти красиві та оригінальні.

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