Что подарить на День матери 2024 — подборка лучших подарков маме для садоводства

Подарок маме в День матери. Фото: istockphoto.com

Садовый и огородный сезоны в Украине сейчас в самом разгаре. Необходимо успеть посеять и посадить много овощных, ягодных, фруктовых и цветочных культур, удобрить землю, избавиться от вредителей и т.д. Вдобавок уже в воскресенье, 12 мая, украинцев ждет радостный праздник — День матери.

Итак, если ваша мама настоящая фанатка сада и огорода, предлагаем вам подборку интересных и практических тематических подарков ко Дню матери 2024 года.

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Подарок маме на праздник. Фото: depositphotos.com

Что подарить маме в День матери 2024 — подборка подарков для сада и огорода

Независимо от того, является ли ваша мама опытным садоводом или выращивает только цветы на даче, ей могут понравиться такие подарки:

Профессиональный садовый нож в хорошем чехле — это важный инструмент в садоводстве, который поможет прорезать надоедливые корни, сорняки или посадить семена на правильную глубину с помощью размеченной на ноже шкалы. Набор садовых инструментов — качественный и оригинальный набор сделает вашу маму счастливой и поможет ей легко справиться с любыми садовыми работами. Точило садового инструмента — можно подобрать для вашей мамы красивый, с деревянной ручкой. Он станет незаменимым предметом для садового инструментария. Коллекция семян — пока продолжаются посевные работы, можно подарить коллекцию разнообразных семян в День матери. К примеру, оригинальные цветы, полезную зелень или новый особый сорт клубники. Настольный переработчик пищи — такой девайс поможет маме превратить пищевые отходы в удобрение. Стул-сумка для сада — независимо от того, есть у вашей мамы больные колени, или она просто любит проводить долгие часы, ухаживая за своим садом, она обязательно оценит этот удобный девайс. Женский садовый комбинезон — можно выбрать красивый и удобный, с дополнительными карманами. В такой одежде будет легко и приятно работать в саду и на огороде. Садовый фартук — женщины, занимающиеся растениеводством, будут в восторге от такого подарка. Можно выбрать с интересным рисунком или надписью. Например, "Лучшая садовница", "Выращивает самые вкусные овощи", "Мама-садовница, которой мы гордимся". Модная садовая шляпка — каждый садовник должен иметь шляпу, чтобы защититься от Солнца. Модная панамка, соломенная шляпка с широкими полями и т.д. защитят вашу маму от солнечных лучей и создадут модный образ. Сабо садовода — помогите маме чувствовать себя комфортно в качественных водонепроницаемых садовых сабо. Ультрафиолетовые охлаждающие рукава — помогите защитить мамины руки от солнца и земли с помощью такого подарка на День матери. Подарочный набор перчаток для сада с принтом — этот подарок на День матери поможет хранить руки вашей мамы мягкими и чистыми. Корзины для урожая садовода — поможет быстро и легко собрать новый и вкусный урожай фруктов и овощей. Можно найти красивые и оригинальные.

Раньше мы писали, какие существуют традиции в День матери в Украине.

Напомним, мы рассказывали, когда украинцы будут отмечать Международный день семьи в 2024 году, какая суть праздника и о каких традициях следует знать.

Также делимся календарем государственных, профессиональных, международных праздников и памятных дат на май 2024 года, который поможет не забыть о важных событиях.