Коли буде Вознесіння Господнє 2024 — дата, важливі заборони та обряди на щастя

Церковне свято Вознесіння Господнє. Фото: google.com

Одна з найважливіших дат у православному календарі — свято Вознесіння Господнє, яке входить до дванадцяти найбільших. Цього дня віряни згадують, як Ісус Христос вознісся на Небо і сів "праворуч Отця".

Коли Вознесіння Господнє відзначатимемо 2024 року, що не можна робити у цю дату, які існують традиції та як привабити щастя, розповідаємо далі в матеріалі.

Читайте також:

Який сенс свята Вознесіння Господнє

Віряни згадують, як Ісус Христос явився своїм учням у Єрусалимі та звелів чекати пришестя Святого Духа. Він піднявся з учнями на гору Єлеонську, де востаннє благословив їх і вознісся на Небо.

Своїм Вознесінням Син Божий завершив спасіння роду людського. Таким чином, його подвиг спокути закінчується. Проте, він не залишає апостолів, а значить і всіх нас.

Христос говорить тим самим, що якщо серцем приймемо Вознесіння, то пошле Духа Святого, який втішить, розрадить. Ця розрада — у святі П’ятдесятниці (День Зіслання Святого Духа на апостолів, Зелена неділя або Трійця), яке відзначається через кілька днів після Вознесіння.

Вознесіння Ісуса Христа перед апостолами. Фото: google.com

Коли українці зустрічатимуть свято Вознесіння Господнє 2024 року

Воно вважається перехідним. Святкування саме цієї урочистості напряму залежить від дати Великодня. Вознесіння Господнє відзначається на 40-й день після Воскресіння Христового і завжди у четвер.

Оскільки Світле Христове Воскресіння православні віряни відзначали 5 травня, то Вознесіння Господнє настане 13 червня.

Варто відзначити, що віряни західного обряду, які відзначали Великдень 31 березня, зустріли Вознесіння Господнє раніше — 9 травня.

Віряни у церкві на службі. Фото: google.com

Вознесіння Господнє 2024 — що не можна робити у свято

Щоб у це світле та важливе свято ненароком не згрішити та не накликати біду, запам'ятайте, не можна:

сваритися;

лихословити;

ображати інших;

бажати зла іншим;

ображатися;

думати про погане;

фізично важко працювати;

брехати;

плакати і засмучуватися;

виходити заміж або вінчатися;

різати чи стригти;

об’їдатися та вживати алкоголь.

Також православна церква вважає, що на Вознесіння Господнє особливо не можна смітити та плювати на землю, адже вона стає священною, як останнє, до чого доторкнувся Ісус перед тим, як вирушити на небо.

Віряни у церкві на службі. Фото: google.com

Вознесіння Господнє 2024 — традиції свята

Напередодні великої дати у храмах починаються урочисті співи, богослужіння. Віряни сповідуються та причащаються.

Зазвичай в середу ввечері в храмах починаються всеношні (нічні богослужіння). Проте через дію воєнного стану в Україні віряни не зможуть відвідати церкву. Тож ввечері варто помолитися богові, також можна включити онлайн-трансляції служби.

Вірянка молиться у церкві. Фото: google.com

У саме свято віряни відвідують літургію і моляться Господу про прощення гріхів, здоров'я та спасіння душі. Дозволено поминати покійних, можна поставити свічку за упокій душі. Вважається, що на свято Вознесіння Господь ходить серед людей та чує всі прохання.

Також на Вознесіння Господнє паломники з усього світу їдуть в монастир на гору Єлеон — там знаходиться камінь з відбитком ноги Христа, з якого Він вознісся на небо.

Коли на наші землі прийшло християнство, утворилася цікава традиція на свято — пекти особливі пироги з начинням із зеленої цибулі. Таке частування мало назву "драбинка". Пироги обов'язково освячували в церкві, а потім пригощали ними рідних.

Пиріг "драбинка" на Вознесіння Господнє. Фото: google.com

В деяких регіонах заведено було випікати особливе обрядове печиво у формі драбинок, "щоб було по чому Ісусові вилізти на небо". З цією ритуальною випічкою йшли на кладовище, щоб пом'янути померлих рідних.

Також часто на це свято випікали млинці з пшоного борошна, паски та фарбували крашанки на поминки.

Печиво на Вознесіння Господнє. Фото: google.com

Що варто зробити вірянам на свято та як залучити у життя щастя

Цього дня заведено просити щиро пробачення у тих, кого ви образили спеціально чи ненароком. Можна навіть попросити пробачення у родичів за те, що рідко дзвоните або навідуєтеся в гості й сказати кілька теплих слів.

Існує повір’я, що в це свято Ісус повертається на Землю у вигляді мандрівника. Тому віряни обов'язково роздають милостиню, допомагають нужденним та незнайомцям на вулиці. Таким чином можна залучити у своє життя щастя.

Загалом день потрібно провести спокійно і в гарному настрої. Тоді й весь рік буде таким.

Раніше ми писали, коли відзначаємо Різдво Івана Предтечі 2024 року.

Також ділимося з вами корисною інформацією, які церковні свята будемо відзначати у травні 2024 року.