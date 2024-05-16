Когда будет Вознесение Господне 2024 — дата, важные запреты и обряды к счастью

Когда Вознесение Господне в Украине 2024 — что нельзя делать и как привлечь счастье
Одна из важнейших дат в православном календаре — праздник Вознесения Господне, входящий в двенадцать самых больших. В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос вознесся на Небо и сел "справа Отца".
Когда Вознесение Господне будем отмечать в 2024 году, что нельзя делать в эту дату, какие существуют традиции и как привлечь счастье, рассказываем далее в материале.
Какой смысл праздника Вознесения Господнего
Верующие вспоминают, как Иисус Христос явился своим ученикам в Иерусалиме и велел ожидать пришествия Святого Духа. Он поднялся с учениками на гору Елеонскую, где в последний раз благословил их и вознесся на Небо.
Своим Вознесением Сын Божий завершил спасение рода человеческого. Таким образом, его подвиг искупления заканчивается. Однако он не оставляет апостолов, а значит и всех нас.
Христос говорит тем самым, что если сердцем примем Вознесение, то пошлет Духа Святого, который утешит. Это утешение – в празднике Пятидесятницы (День Сошествия Святого Духа на апостолов, Зеленое воскресенье или Троица), которое отмечается через несколько дней после Вознесения.
Когда украинцы будут встречать праздник Вознесения Господне в 2024 году
Оно считается переходным. Празднование именно этого торжества напрямую зависит от даты Пасхи. Вознесение Господне отмечается на 40-й день после Воскресения Христова и всегда в четверг.
Поскольку Светлое Христово Воскресение православные верующие отмечали 5 мая, то Вознесение Господне наступит 13 июня.
Стоит отметить, что верующие западного обряда, отмечавшие Пасху 31 марта, встретили Вознесение Господне раньше — 9 мая.
Вознесение Господне 2024 — что нельзя делать в праздник
Чтобы в этот светлый и важный праздник ненароком не согрешить и не навлечь беду, запомните, нельзя:
- ссориться;
- злословить;
- оскорблять других;
- желать зла другим;
- обижаться;
- думать о плохом;
- физически тяжело работать;
- врать;
- плакать и огорчаться;
- выходить замуж или венчаться;
- резать или стричь;
- объедаться и употреблять алкоголь.
Также православная церковь считает, что на Вознесение Господне особенно нельзя мусорить и плевать на землю, ведь она становится священной, как последнее, к чему прикоснулся Иисус перед отправлением на небо.
Вознесение Господне 2024 —традиции праздника
В канун великой даты в храмах начинаются торжественные песнопения, богослужения. Верующие исповедуются и причащаются.
Обычно в среду вечером в храмах начинаются всенощные (ночные богослужения). Однако из-за действия военного положения в Украине верующие не смогут посетить церковь. Вечером стоит помолиться богу, также можно включить онлайн-трансляции службы.
В сам праздник верующие посещают литургию и молятся Господу о прощении грехов, здоровье и спасении души. Разрешено поминать усопших, можно поставить свечу за упокой души. Считается, что в праздник Вознесения Господь ходит среди людей и слышит все просьбы.
Также на Вознесение Господне паломники со всего мира едут в монастырь на гору Елеон — там находится камень с отпечатком ноги Христа, из которого Он оттолкнулся и вознесся на небо.
Когда на наши земли пришло христианство, образовалась любопытная традиция на праздник — печь особые пироги с начинкой из зеленого лука. Такое угощение имело название "драбинка". Пироги обязательно освящали в церкви, а затем угощали ими родных.
В некоторых регионах принято было выпекать особое обрядовое печенье в форме лесенок, "чтобы было по чему Иисусу вылезти на небо". С этой ритуальной выпечкой шли на кладбище, чтобы помянуть умерших родных.
Также часто на этот праздник выпекали блины из пшеной муки, куличи и красили пасхальные яйца на поминки.
Что следует сделать верующим на праздник и как привлечь в жизнь счастье
В этот день принято просить искренне извинения у тех, кого вы оскорбили специально или ненароком. Можно даже извиниться перед родственниками за то, что редко звоните или наведываетесь в гости и сказать несколько теплых слов.
Есть поверье, что в этот праздник Иисус возвращается на Землю в виде путешественника. Поэтому верующие обязательно раздают милостыню, помогают нуждающимся и незнакомцам на улице. Таким образом, можно привлечь в свою жизнь счастье.
В общем, день нужно провести спокойно и в хорошем настроении. Тогда и весь год будет таким.
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