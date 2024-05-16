Когда будет Вознесение Господне 2024 — дата, важные запреты и обряды к счастью

Церковный праздник Вознесения Господнего. Фото: google.com

Одна из важнейших дат в православном календаре — праздник Вознесения Господне, входящий в двенадцать самых больших. В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос вознесся на Небо и сел "справа Отца".

Когда Вознесение Господне будем отмечать в 2024 году, что нельзя делать в эту дату, какие существуют традиции и как привлечь счастье, рассказываем далее в материале.

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Какой смысл праздника Вознесения Господнего

Верующие вспоминают, как Иисус Христос явился своим ученикам в Иерусалиме и велел ожидать пришествия Святого Духа. Он поднялся с учениками на гору Елеонскую, где в последний раз благословил их и вознесся на Небо.

Своим Вознесением Сын Божий завершил спасение рода человеческого. Таким образом, его подвиг искупления заканчивается. Однако он не оставляет апостолов, а значит и всех нас.

Христос говорит тем самым, что если сердцем примем Вознесение, то пошлет Духа Святого, который утешит. Это утешение – в празднике Пятидесятницы (День Сошествия Святого Духа на апостолов, Зеленое воскресенье или Троица), которое отмечается через несколько дней после Вознесения.

Вознесение Иисуса Христа перед апостолами. Фото: google.com

Когда украинцы будут встречать праздник Вознесения Господне в 2024 году

Оно считается переходным. Празднование именно этого торжества напрямую зависит от даты Пасхи. Вознесение Господне отмечается на 40-й день после Воскресения Христова и всегда в четверг.

Поскольку Светлое Христово Воскресение православные верующие отмечали 5 мая, то Вознесение Господне наступит 13 июня.

Стоит отметить, что верующие западного обряда, отмечавшие Пасху 31 марта, встретили Вознесение Господне раньше — 9 мая.

Верующие в церкви на службе. Фото: google.com

Вознесение Господне 2024 — что нельзя делать в праздник

Чтобы в этот светлый и важный праздник ненароком не согрешить и не навлечь беду, запомните, нельзя:

ссориться;

злословить;

оскорблять других;

желать зла другим;

обижаться;

думать о плохом;

физически тяжело работать;

врать;

плакать и огорчаться;

выходить замуж или венчаться;

резать или стричь;

объедаться и употреблять алкоголь.

Также православная церковь считает, что на Вознесение Господне особенно нельзя мусорить и плевать на землю, ведь она становится священной, как последнее, к чему прикоснулся Иисус перед отправлением на небо.

Верующие в церкви на службе. Фото: google.com

Вознесение Господне 2024 —традиции праздника

В канун великой даты в храмах начинаются торжественные песнопения, богослужения. Верующие исповедуются и причащаются.

Обычно в среду вечером в храмах начинаются всенощные (ночные богослужения). Однако из-за действия военного положения в Украине верующие не смогут посетить церковь. Вечером стоит помолиться богу, также можно включить онлайн-трансляции службы.

Верующая молится в церкви. Фото: google.com

В сам праздник верующие посещают литургию и молятся Господу о прощении грехов, здоровье и спасении души. Разрешено поминать усопших, можно поставить свечу за упокой души. Считается, что в праздник Вознесения Господь ходит среди людей и слышит все просьбы.

Также на Вознесение Господне паломники со всего мира едут в монастырь на гору Елеон — там находится камень с отпечатком ноги Христа, из которого Он оттолкнулся и вознесся на небо.

Когда на наши земли пришло христианство, образовалась любопытная традиция на праздник — печь особые пироги с начинкой из зеленого лука. Такое угощение имело название "драбинка". Пироги обязательно освящали в церкви, а затем угощали ими родных.

Пирог "драбинка" на Вознесение Господне. Фото: google.com

В некоторых регионах принято было выпекать особое обрядовое печенье в форме лесенок, "чтобы было по чему Иисусу вылезти на небо". С этой ритуальной выпечкой шли на кладбище, чтобы помянуть умерших родных.

Также часто на этот праздник выпекали блины из пшеной муки, куличи и красили пасхальные яйца на поминки.

Печенье на Вознесение Господне. Фото: google.com

Что следует сделать верующим на праздник и как привлечь в жизнь счастье

В этот день принято просить искренне извинения у тех, кого вы оскорбили специально или ненароком. Можно даже извиниться перед родственниками за то, что редко звоните или наведываетесь в гости и сказать несколько теплых слов.

Есть поверье, что в этот праздник Иисус возвращается на Землю в виде путешественника. Поэтому верующие обязательно раздают милостыню, помогают нуждающимся и незнакомцам на улице. Таким образом, можно привлечь в свою жизнь счастье.

В общем, день нужно провести спокойно и в хорошем настроении. Тогда и весь год будет таким.

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