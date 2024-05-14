Івана Купала 2024 — коли святкуємо за новим стилем, важливі заборони та традиції

Святкування Івана Купала в Україні. Фото: google.com

Івана Купала — одне з найстародавніших свят в Україні присвячене літньому сонцестоянню, що має глибоке коріння. Його народні традиції та обряди оповиті магією й відображають багатство української культури. Нині ж українці продовжують плекати традиції й святкують цей особливий день.

Новини.LIVE розповідає, коли відзначаємо Івана Купала за новим календарем, які існують традиції, обряди, прикмети та важливі заборони на свято.

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Коли Івана Купала в Україні — нова дата свята

Як відомо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України, а також Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. З того моменту дати усіх неперехідних церковних свят змістилися на 13 днів раніше.

А оскільки Івана Купала "прив'язане" до церковного свята Різдво Івана Хрестителя, то й дата цього давнього свята змінена.

Так, раніше Івана Купала ми відзначали 7 липня, що вже значно відставало від дня літнього сонцестояння. А відтепер святкувати кожен рік будемо 24 червня.

Втім, церковники зазначають, що люди можуть продовжувати святкувати й за старим календарем.

Святкування Івана Купала в Україні. Фото: pinterest.com

Які існують традиції та обряди на Івана Купала в Україні

Свято завжди святкувалося у ніч. Тобто, з 24 на 25 червня. Зазвичай на гуляння збиралася молодь. Розпалювалося велике багаття, через яке треба було перестрибнути. За віруваннями, саме так можна було очиститися від зла та набратися сил. Якщо у родині хворіло дитя, у багатті спалювали його сорочку.

А якщо закоханим вдавалося разом перестрибнути вогнище, не розціпивши руки, це означало, що їм судилося бути разом й на їх чекало щасливе сімейне життя.

Щодо купань, то була традиція пірнати у водоймища саме в день Івана Купала (24 червня). А от вночі заходити у воду суворо заборонялося, адже за повір'ями таких сміливців могли втопити русалки.

Також на Івана Купала дівчата плели вінки й прикрашали ними голови. А ще — збирали лікарські трави. А особливе місце займали ворожіння. Ворожили саме у ніч Івана Купала, адже вважалося, що у цей час потойбічний світ стає ближчим до нас.

Також молодь шукала квітку папороті, яка, за віруваннями, приносила щастя.

Дівчата пускають вінок на Івана Купала. Фото: pinterest.com

Що не можна робити у свято Івана Купала

Люди не тільки обожнювали свято Івана Купала, а й боялися його. Адже вірили, що саме в ніч на Купала прокидається лісова нечисть: водяні, русалки, мавки, лісовики та відьми.

Через це вночі не можна спати, щоб вони не потягли із собою. Крім цього, не можна самому ходити в ліс, щоб не потрапити у небезпеку.

Цікаво, що до приходу християнства лісові істоти не були поганими, їх можна було задобрити та попросити про допомогу.

З усім тим, на свято Івана Купала не можна:

сумувати;

згадувати старі образи;

спати;

сидіти біля води (особливо молодим хлопцям та вагітним жінкам), оскільки русалки можуть затягнути на дно;

зловживати алкогольними напоями;

підбирати загублені гроші чи якісь інші предмети, щоб так не присвоїти чужі борги та хвороби;

позичати гроші та давати їх у борг — так може зникнути добробут.

Дівчина з вінком на Івана Купала. Фото: google.com

Ніч на Івана Купала — важливі українські прикмети

24 червня розпочався дощ — спеки слід очікувати рівно через 7 днів. Вона може протриматися до кінця літа.

Якщо небо похмуре, але метелики та бджоли продовжують літати, то дощу не буде.

На Івана Купала гроза та грім — до мізерного врожаю горіхів.

Якщо погода сонячна і безхмарна — фруктів буде багато.

Якщо почути зозулю у свято, слід очікувати холодної осені.

На калині почервоніли ягоди — до ранньої осені.

Веселка у цей день віщує хороший урожай ячменю.

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