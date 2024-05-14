Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Коли відзначатимемо Івана Купала 2024 — нова дата, головні традиції та заборони arrow

Коли відзначатимемо Івана Купала 2024 — нова дата, головні традиції та заборони

14 травня 2024 06:01
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Івана Купала 2024 — коли святкуємо за новим стилем, важливі заборони та традиції
Святкування Івана Купала в Україні. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Івана Купала — одне з найстародавніших свят в Україні присвячене літньому сонцестоянню, що має глибоке коріння. Його народні традиції та обряди оповиті магією й відображають багатство української культури. Нині ж українці продовжують плекати традиції й святкують цей особливий день. 

Новини.LIVE розповідає, коли відзначаємо Івана Купала за новим календарем, які існують традиції, обряди, прикмети та важливі заборони на свято. 

Читайте також:

Коли Івана Купала в Україні — нова дата свята 

Як відомо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України, а також Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. З того моменту дати усіх неперехідних церковних свят змістилися на 13 днів раніше. 

А оскільки Івана Купала "прив'язане" до церковного свята Різдво Івана Хрестителя, то й дата цього давнього свята змінена. 

Так, раніше Івана Купала ми відзначали 7 липня, що вже значно відставало від дня літнього сонцестояння. А відтепер святкувати кожен рік будемо 24 червня.

Втім, церковники зазначають, що люди можуть продовжувати святкувати й за старим календарем.

Коли Івана Купала в Україні — нова дата свята
Святкування Івана Купала в Україні. Фото: pinterest.com

Які існують традиції та обряди на Івана Купала в Україні 

Свято завжди святкувалося у ніч. Тобто, з 24 на 25 червня. Зазвичай на гуляння збиралася молодь. Розпалювалося велике багаття, через яке треба було перестрибнути. За віруваннями, саме так можна було очиститися від зла та набратися сил. Якщо у родині хворіло дитя, у багатті спалювали його сорочку. 

А якщо закоханим вдавалося разом перестрибнути вогнище, не розціпивши руки, це означало, що їм судилося бути разом й на їх чекало щасливе сімейне життя. 

 

Щодо купань, то була традиція пірнати у водоймища саме в день Івана Купала (24 червня). А от вночі заходити у воду суворо заборонялося, адже за повір'ями таких сміливців могли втопити русалки. 

Також на Івана Купала дівчата плели вінки й прикрашали ними голови. А ще — збирали лікарські трави. А особливе місце займали ворожіння. Ворожили саме у ніч Івана Купала, адже вважалося, що у цей час потойбічний світ стає ближчим до нас. 

Також молодь шукала квітку папороті, яка, за віруваннями, приносила щастя.

 

Які існують традиції та обряди на Івана Купала в Україні
Дівчата пускають вінок на Івана Купала. Фото: pinterest.com

Що не можна робити у свято Івана Купала 

Люди не тільки обожнювали свято Івана Купала, а й боялися його. Адже вірили, що саме в ніч на Купала прокидається лісова нечисть: водяні, русалки, мавки, лісовики та відьми.

Через це вночі не можна спати, щоб вони не потягли із собою. Крім цього, не можна самому ходити в ліс, щоб не потрапити у небезпеку. 

Цікаво, що до приходу християнства лісові істоти не були поганими, їх можна було задобрити та попросити про допомогу. 

З усім тим, на свято Івана Купала не можна:

  • сумувати;
  • згадувати старі образи;
  • спати;
  • сидіти біля води (особливо молодим хлопцям та вагітним жінкам), оскільки русалки можуть затягнути на дно;
  • зловживати алкогольними напоями;
  •  підбирати загублені гроші чи якісь інші предмети, щоб так не присвоїти чужі борги та хвороби;
  • позичати гроші та давати їх у борг — так може зникнути добробут.
Що не можна робити у свято Івана Купала
Дівчина з вінком на Івана Купала. Фото: google.com

Ніч на Івана Купала — важливі українські прикмети

  • 24 червня розпочався дощ — спеки слід очікувати рівно через 7 днів. Вона може протриматися до кінця літа.
  • Якщо небо похмуре, але метелики та бджоли продовжують літати, то дощу не буде.
  • На Івана Купала гроза та грім — до мізерного врожаю горіхів.
  • Якщо погода сонячна і безхмарна — фруктів буде багато.
  • Якщо почути зозулю у свято, слід очікувати холодної осені.
  • На калині почервоніли ягоди — до ранньої осені.
  • Веселка у цей день віщує хороший урожай ячменю.

 

Раніше ми розповідали, коли відзначаємо Різдво Івана Предтечі 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, коли українці святкують Трійцю 2024 року.

Також радимо вам дізнатися, які церковні свята будемо відзначати у травні 2024 року.

свята
прикмети
традиції
забобони
Івана Купала
заборони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина