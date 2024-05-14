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Когда отметим Ивана Купала 2024 — новая дата, главные традиции и запреты

14 мая 2024 06:01
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Ивана Купала 2024 — когда празднуем по новому стилю, важные запреты и традиции
Празднование Ивана Купала в Украине. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ивана Купала — один из самых древних праздников в Украине, имеющий глубокие корни и посвященный летнему солнцестоянию. Его народные традиции и обряды окутаны магией и отражают богатство украинской культуры. Сейчас украинцы продолжают беречь традиции и празднуют этот особый день.

Новини.LIVE рассказывает, когда отмечаем Ивана Купала по новому календарю, какие существуют традиции, обряды, приметы и важные запреты на праздник.

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Когда Ивана Купала в Украине — новая дата праздника

Как известно, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины, а также Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. С того момента все непереходные церковные праздники сместились на 13 дней раньше.

А поскольку Ивана Купала "привязано" к церковному празднику Рождество Иоанна Крестителя, то и дата этого давнего праздника изменена.

Так, раньше Ивана Купала мы отмечали 7 июля, что уже значительно отставало со дня летнего солнцестояния. А теперь праздновать каждый год будем 24 июня.

Впрочем, церковники отмечают, что люди могут продолжать праздновать и по старому календарю.

Когда Ивана Купала в Украине — новая дата праздника
Празднование Ивана Купала в Украине. Фото: pinterest.com

Какие существуют традиции и обряды на Ивана Купала в Украине

Праздник всегда праздновался в ночь. То есть с 24 на 25 июня. Обычно на гулянье собиралась молодежь. Разгорался большой костер, через который нужно было перепрыгнуть. По верованиям именно так можно было очиститься от зла и набраться сил. Если в семье болел ребенок, в костре сжигали его рубашку.

А если влюбленным удавалось вместе перепрыгнуть костер, не разжав руки, это означало, что им суждено быть вместе и их ждала счастливая семейная жизнь.

Что касается купаний, то была традиция нырять у водоема именно в день Ивана Купала (24 июня). А вот ночью заходить в воду строго воспрещалось, ведь по поверьям таких смельчаков могли утопить русалки.

Также на Ивана Купала девушки плели венки и украшали ими головы. А еще собирали лекарственные травы. А особенное место занимали гадания. Гадали именно в ночь Ивана Купала, ведь считалось, что в это время загробный мир становится ближе к нам.

Также молодежь искала цветок папоротника, который, по верованиям, приносил счастье.

 

Какие существуют традиции и обряды на Ивана Купала в Украине
Девушки пускают венок на Ивана Купала. Фото: pinterest.com

Что нельзя делать в праздник Ивана Купала

Люди не только обожали праздник Ивана Купала, но и боялись его. Ведь верили, что именно в ночь на Купала просыпается лесная нечисть: водяные, русалки, мавки, лешие и ведьмы.

Поэтому ночью нельзя спать, чтобы они не утащили с собой. Кроме того, нельзя самому ходить в лес, чтобы не попасть в опасность.

Интересно, что до прихода христианства лесные существа не были плохими, их можно было задобрить и попросить о помощи.

Со всем тем, на праздник Ивана Купала нельзя:

  • унывать;
  • вспоминать старые образы;
  • спать;
  • сидеть у воды (особенно молодым парням и беременным женщинам), поскольку русалки могут затянуть ко дну;
  • злоупотреблять алкогольными напитками;
  • подбирать потерянные деньги или другие предметы, чтобы так не присвоить чужие долги и болезни;
  • одалживать деньги и давать их взаймы — так может исчезнуть благосостояние.
Что нельзя делать в праздник Ивана Купала
Девушка с венком на Ивана Купала. Фото: google.com

Ночь на Ивана Купала — важные украинские приметы

  • 24 июня начался дождь — жару следует ожидать ровно через 7 дней. Она может продержаться до конца лета.
  • Если небо будет пасмурным, но бабочки и пчелы продолжают летать, то дождя не будет.
  • На Ивана Купала гроза и гром — до скудного урожая орехов.
  • Если погода солнечная и безоблачная — фруктов будет много.
  • Если услышать кукушку в праздник, следует ожидать холодной осени.
  • На калине покраснели ягоды — к ранней осени.
  • Радуга в этот день предвещает хороший урожай ячменя.

 

Раньше мы рассказывали, когда отмечаем Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году.

Напомним, мы писали, когда украинцы празднуют Троицу в 2024 году.

Также советуем узнать, какие церковные праздники будем отмечать в мае 2024 года.

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суеверия
Ивана Купала
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