Ивана Купала 2024 — когда празднуем по новому стилю, важные запреты и традиции

Когда отметим Ивана Купала 2024 — новая дата, главные традиции и запреты
Ивана Купала — один из самых древних праздников в Украине, имеющий глубокие корни и посвященный летнему солнцестоянию. Его народные традиции и обряды окутаны магией и отражают богатство украинской культуры. Сейчас украинцы продолжают беречь традиции и празднуют этот особый день.
Новини.LIVE рассказывает, когда отмечаем Ивана Купала по новому календарю, какие существуют традиции, обряды, приметы и важные запреты на праздник.
Когда Ивана Купала в Украине — новая дата праздника
Как известно, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины, а также Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. С того момента все непереходные церковные праздники сместились на 13 дней раньше.
А поскольку Ивана Купала "привязано" к церковному празднику Рождество Иоанна Крестителя, то и дата этого давнего праздника изменена.
Так, раньше Ивана Купала мы отмечали 7 июля, что уже значительно отставало со дня летнего солнцестояния. А теперь праздновать каждый год будем 24 июня.
Впрочем, церковники отмечают, что люди могут продолжать праздновать и по старому календарю.
Какие существуют традиции и обряды на Ивана Купала в Украине
Праздник всегда праздновался в ночь. То есть с 24 на 25 июня. Обычно на гулянье собиралась молодежь. Разгорался большой костер, через который нужно было перепрыгнуть. По верованиям именно так можно было очиститься от зла и набраться сил. Если в семье болел ребенок, в костре сжигали его рубашку.
А если влюбленным удавалось вместе перепрыгнуть костер, не разжав руки, это означало, что им суждено быть вместе и их ждала счастливая семейная жизнь.
Что касается купаний, то была традиция нырять у водоема именно в день Ивана Купала (24 июня). А вот ночью заходить в воду строго воспрещалось, ведь по поверьям таких смельчаков могли утопить русалки.
Также на Ивана Купала девушки плели венки и украшали ими головы. А еще собирали лекарственные травы. А особенное место занимали гадания. Гадали именно в ночь Ивана Купала, ведь считалось, что в это время загробный мир становится ближе к нам.
Также молодежь искала цветок папоротника, который, по верованиям, приносил счастье.
Что нельзя делать в праздник Ивана Купала
Люди не только обожали праздник Ивана Купала, но и боялись его. Ведь верили, что именно в ночь на Купала просыпается лесная нечисть: водяные, русалки, мавки, лешие и ведьмы.
Поэтому ночью нельзя спать, чтобы они не утащили с собой. Кроме того, нельзя самому ходить в лес, чтобы не попасть в опасность.
Интересно, что до прихода христианства лесные существа не были плохими, их можно было задобрить и попросить о помощи.
Со всем тем, на праздник Ивана Купала нельзя:
- унывать;
- вспоминать старые образы;
- спать;
- сидеть у воды (особенно молодым парням и беременным женщинам), поскольку русалки могут затянуть ко дну;
- злоупотреблять алкогольными напитками;
- подбирать потерянные деньги или другие предметы, чтобы так не присвоить чужие долги и болезни;
- одалживать деньги и давать их взаймы — так может исчезнуть благосостояние.
Ночь на Ивана Купала — важные украинские приметы
- 24 июня начался дождь — жару следует ожидать ровно через 7 дней. Она может продержаться до конца лета.
- Если небо будет пасмурным, но бабочки и пчелы продолжают летать, то дождя не будет.
- На Ивана Купала гроза и гром — до скудного урожая орехов.
- Если погода солнечная и безоблачная — фруктов будет много.
- Если услышать кукушку в праздник, следует ожидать холодной осени.
- На калине покраснели ягоды — к ранней осени.
- Радуга в этот день предвещает хороший урожай ячменя.
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