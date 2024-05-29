Календарь праздников на июнь 2024 года — сколько выходных и что празднуем

Календарь праздников на июнь 2024 — когда празднуем День отца и День Конституции
В первый месяц лета украинцев ждет несколько важных дат — День Конституции, День скорби и памяти жертв войны в Украине, День защиты детей. Кроме того, будем праздновать Ивана Купала и День отца. Июнь 2024 также принесет ряд профессиональных и международных праздников.
Новини.LIVE рассказывает, когда и какие важные даты и праздники отметим в июне 2024 года и сколько ждать выходных.
Выходные и рабочие дни в июне 2024 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы
Традиционно, День Конституции Украины был выходным днем. Однако из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Во время особого периода дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Это указано в ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
В то же время, частные компании, предприятия и организации могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительные выходные.
В первый месяц лета будет 30 календарных дней, из них:
- 20 рабочих;
- 10 — официальных выходных (суббота и воскресенье).
Выходными в июне станут следующие даты:
- 1 и 2 июня;
- 8 и 9 июня;
- 15 и 16 июня;
- 22 и 23 июня;
- 29 и 30 июня.
Что отмечаем в июне 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат
- 1 июня — День защиты детей, Всемирный день родителей, Всемирный день молока;
- 2 июня — День города Черкассы, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день людей, преодолевших рак;
- 3 июня — Всемирный день сидра, День велосипедиста, День рождения парашюта;
- 4 июня — День памяти детей погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, Международный день невинных детей-жертв агрессии, День хозяйственных судов Украины, Международный день корги;
- 5 июня — Всемирный день окружающей среды, Всемирный день бега, День воздушных шаров;
- 6 июня — День журналиста Украины, Всемирный день трансплантологии;
- 7 июня — Всемирный день заботы, Международный день осведомленности о синдроме Туретта, День шоколадного мороженого;
- 8 июня — Всемирный день океанов, Всемирный день джина, Всемирный день куклы, День рождения пылесоса;
- 9 июня — Международный день друзей; День работников легкой промышленности;
- 10 июня — Всемирный день мороженого, Всемирный день ремесленничества;
- 12 июня — День работников фондового рынка, День красной розы;
- 13 июня — День рождения шпильки;
- 14 июня — Всемирный день донора, Всемирный день вязания;
- 15 июня — День защиты пожилых людей;
- 16 июня — День отца в Украине, День медицинского работника, Международный день водопада;
- 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, Всемирный день мотоциклиста;
- 18 июня — День участкового инспектора полиции, Международный день пикника, Международный день суши, Всемирный день гармонии;
- 19 июня — День фермера;
- 20 июня — День летнего солнцестояния, Всемирный день беженцев;
- 21 июня — День Селфи, Международный День Йоги;
- 22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине;
- 23 июня — День государственной службы ООН; День государственной службы Украины, канун Ивана Купала;
- 24 июня — Ивана Купала, Международный день феи;
- 25 июня — Международный день моряка; День таможенника Украины;
- 26 июня — Международный день ООН в поддержку жертв пыток; Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
- 27 июня — День рождения банкомата;
- 28 июня — День Конституции Украины, День молочного шоколада.
Ранее мы писали, как появился День отца в Украине и какие традиции существуют в праздник.
Напомним, мы рассказывали, какие существуют традиции в праздник Ивана Купала.
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