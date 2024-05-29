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Календарь праздников на июнь 2024 — когда празднуем День отца и День Конституции

29 мая 2024 21:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Календарь праздников на июнь 2024 года — сколько выходных и что празднуем
Празднование Дня Конституции в Киеве. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В первый месяц лета украинцев ждет несколько важных дат — День Конституции, День скорби и памяти жертв войны в Украине, День защиты детей. Кроме того, будем праздновать Ивана Купала и День отца. Июнь 2024 также принесет ряд профессиональных и международных праздников.

Новини.LIVE рассказывает, когда и какие важные даты и праздники отметим в июне 2024 года и сколько ждать выходных.

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Выходные и рабочие дни в июне 2024 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы

Традиционно, День Конституции Украины был выходным днем. Однако из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Во время особого периода дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Это указано в ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В то же время, частные компании, предприятия и организации могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительные выходные.

В первый месяц лета будет 30 календарных дней, из них:

  • 20 рабочих;
  • 10 — официальных выходных (суббота и воскресенье).

Выходными в июне станут следующие даты:

  • 1 и 2 июня;
  • 8 и 9 июня;
  • 15 и 16 июня;
  • 22 и 23 июня;
  • 29 и 30 июня.

 

Выходные и рабочие дни в июне 2024 года - сколько и когда будут отдыхать украинцы
Девушка отмечает дату в календаре. Фото: freepik.com

Что отмечаем в июне 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат

  • 1 июняДень защиты детей, Всемирный день родителей, Всемирный день молока;
  • 2 июня — День города Черкассы, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день людей, преодолевших рак;
  • 3 июня — Всемирный день сидра, День велосипедиста, День рождения парашюта;
  • 4 июняДень памяти детей погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, Международный день невинных детей-жертв агрессии, День хозяйственных судов Украины, Международный день корги;
  • 5 июня — Всемирный день окружающей среды, Всемирный день бега, День воздушных шаров;
  • 6 июняДень журналиста Украины, Всемирный день трансплантологии;

 

День журналиста Украины 2024 года
Журналисты на пресс-конференции. Фото: en.ejo.ch
  • 7 июня — Всемирный день заботы, Международный день осведомленности о синдроме Туретта, День шоколадного мороженого;
  • 8 июня — Всемирный день океанов, Всемирный день джина, Всемирный день куклы, День рождения пылесоса;
  • 9 июня — Международный день друзей; День работников легкой промышленности;
  • 10 июня — Всемирный день мороженого, Всемирный день ремесленничества;
  • 12 июня — День работников фондового рынка, День красной розы;
  • 13 июня — День рождения шпильки;
  • 14 июня — Всемирный день донора, Всемирный день вязания;
  • 15 июня — День защиты пожилых людей;
  • 16 июняДень отца в Украине, День медицинского работника, Международный день водопада;

 

Когда День отца в Украине в 2024 году
Военный обнимается с семьей. Фото: google.com
  • 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, Всемирный день мотоциклиста;
  • 18 июня — День участкового инспектора полиции, Международный день пикника, Международный день суши, Всемирный день гармонии;
  • 19 июня — День фермера;
  • 20 июняДень летнего солнцестояния, Всемирный день беженцев;

 

День летнего солнцестояния — когда в 2024 году
День летнего солнцестояния. Фото: google.com
  • 21 июня — День Селфи, Международный День Йоги;
  • 22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине;
  • 23 июня — День государственной службы ООН; День государственной службы Украины, канун Ивана Купала;
  • 24 июняИвана Купала, Международный день феи;

 

Когда Ивана Купала в 2024 году
Празднование Ивана Купала в Украине. Фото: hindustantimes.com
  • 25 июня — Международный день моряка; День таможенника Украины;
  • 26 июня — Международный день ООН в поддержку жертв пыток; Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
  • 27 июня — День рождения банкомата;
  • 28 июняДень Конституции Украины, День молочного шоколада.

 

Когда День Конституции Украины 2024 года
Конституция Украины. Фото: google.com

 

Ранее мы писали, как появился День отца в Украине и какие традиции существуют в праздник.

Напомним, мы рассказывали, какие существуют традиции в праздник Ивана Купала.

Также советуем вам узнать, когда украинцы будут отмечать Вознесение Господне в 2024 году.

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День отца
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