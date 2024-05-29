Календарь праздников на июнь 2024 года — сколько выходных и что празднуем

Празднование Дня Конституции в Киеве. Фото: УНИАН

В первый месяц лета украинцев ждет несколько важных дат — День Конституции, День скорби и памяти жертв войны в Украине, День защиты детей. Кроме того, будем праздновать Ивана Купала и День отца. Июнь 2024 также принесет ряд профессиональных и международных праздников.

Новини.LIVE рассказывает, когда и какие важные даты и праздники отметим в июне 2024 года и сколько ждать выходных.

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Традиционно, День Конституции Украины был выходным днем. Однако из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Во время особого периода дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Это указано в ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В то же время, частные компании, предприятия и организации могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительные выходные.

В первый месяц лета будет 30 календарных дней, из них:

20 рабочих;

10 — официальных выходных (суббота и воскресенье).

Выходными в июне станут следующие даты:

1 и 2 июня;

8 и 9 июня;

15 и 16 июня;

22 и 23 июня;

29 и 30 июня.

Девушка отмечает дату в календаре. Фото: freepik.com

Что отмечаем в июне 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат

1 июня — День защиты детей , Всемирный день родителей, Всемирный день молока;

— , Всемирный день родителей, Всемирный день молока; 2 июня — День города Черкассы, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день людей, преодолевших рак;

— День города Черкассы, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день людей, преодолевших рак; 3 июня — Всемирный день сидра, День велосипедиста, День рождения парашюта;

— Всемирный день сидра, День велосипедиста, День рождения парашюта; 4 июня — День памяти детей погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины , Международный день невинных детей-жертв агрессии, День хозяйственных судов Украины, Международный день корги;

— , Международный день невинных детей-жертв агрессии, День хозяйственных судов Украины, Международный день корги; 5 июня — Всемирный день окружающей среды, Всемирный день бега, День воздушных шаров;

— Всемирный день окружающей среды, Всемирный день бега, День воздушных шаров; 6 июня — День журналиста Украины, Всемирный день трансплантологии;

Журналисты на пресс-конференции. Фото: en.ejo.ch

7 июня — Всемирный день заботы, Международный день осведомленности о синдроме Туретта, День шоколадного мороженого;

— Всемирный день заботы, Международный день осведомленности о синдроме Туретта, День шоколадного мороженого; 8 июня — Всемирный день океанов, Всемирный день джина, Всемирный день куклы, День рождения пылесоса;

— Всемирный день океанов, Всемирный день джина, Всемирный день куклы, День рождения пылесоса; 9 июня — Международный день друзей; День работников легкой промышленности;

— Международный день друзей; День работников легкой промышленности; 10 июня — Всемирный день мороженого, Всемирный день ремесленничества;

— Всемирный день мороженого, Всемирный день ремесленничества; 12 июня — День работников фондового рынка, День красной розы;

— День работников фондового рынка, День красной розы; 13 июня — День рождения шпильки;

— День рождения шпильки; 14 июня — Всемирный день донора, Всемирный день вязания;

— Всемирный день донора, Всемирный день вязания; 15 июня — День защиты пожилых людей;

— День защиты пожилых людей; 16 июня — День отца в Украине, День медицинского работника, Международный день водопада;

Военный обнимается с семьей. Фото: google.com

17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, Всемирный день мотоциклиста;

— Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, Всемирный день мотоциклиста; 18 июня — День участкового инспектора полиции, Международный день пикника, Международный день суши, Всемирный день гармонии;

— День участкового инспектора полиции, Международный день пикника, Международный день суши, Всемирный день гармонии; 19 июня — День фермера;

— День фермера; 20 июня — День летнего солнцестояния, Всемирный день беженцев;

День летнего солнцестояния. Фото: google.com

21 июня — День Селфи, Международный День Йоги;

— День Селфи, Международный День Йоги; 22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине;

— День скорби и памяти жертв войны в Украине; 23 июня — День государственной службы ООН; День государственной службы Украины, канун Ивана Купала ;

— День государственной службы ООН; День государственной службы Украины, ; 24 июня — Ивана Купала, Международный день феи;

Празднование Ивана Купала в Украине. Фото: hindustantimes.com

25 июня — Международный день моряка; День таможенника Украины;

— Международный день моряка; День таможенника Украины; 26 июня — Международный день ООН в поддержку жертв пыток; Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;

— Международный день ООН в поддержку жертв пыток; Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; 27 июня — День рождения банкомата;

— День рождения банкомата; 28 июня — День Конституции Украины, День молочного шоколада.

Конституция Украины. Фото: google.com

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