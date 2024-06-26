Календарь праздников на июль 2024 — сколько выходных и что будем отмечать

День Украинской Государственности в Хмельницком. Фото: khm.gov.ua

Второй месяц лета будет насыщен на события, праздники и памятные даты не менее первого. В частности, в июле украинцев ждет День Военно-морских Сил Украины, День Украинской Государственности, а также День флота Украины. Также стоит ожидать ряд профессиональных и международных праздников.

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Выходные и рабочие дни в июле 2024 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, а значит, дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В то же время частные компании, предприятия и организации могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительный отдых в государственные праздники.

Во второй месяц лета будет 31 календарный день, из них:

23 рабочих;

8 — официальных выходных (суббота и воскресенье).

Выходными в июле станут следующие даты:

6 и 7 июля;

13 и 14 июля;

20 и 21 июля;

27 и 28 июля.

Планер на лето. Фото: freepik.com

Что отмечаем в июле 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат

Во второй месяц лета ждите таких государственных, профессиональных, международных праздников и важных дат:

1 июля — День архитектуры Украины, День государственного регистратора, День следователя, Международный день анекдота и шуток, День изобретения солнцезащитных очков;

— День архитектуры Украины, День государственного регистратора, День следователя, Международный день анекдота и шуток, День изобретения солнцезащитных очков; 2 июля — День налоговика Украины , Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО;

— , Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО; 2 июля — День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины ;

— ; 4 июля — День Национальной полиции Украины , День судебного эксперта;

— , День судебного эксперта; 5 июля — День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов;

— День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов; 6 июля — Всемирный день кардиолога, Всемирный день поцелуя, Международный день Днепра;

— Всемирный день кардиолога, Всемирный день поцелуя, Международный день Днепра; 7 июля — День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День Военно-морских Сил Украины , День работников морского и речного флота, День работника природно-заповедного дела;

— , День работников морского и речного флота, День работника природно-заповедного дела; 10 июля — День племянниц и племянников, День Никогда Теслы;

— День племянниц и племянников, День Никогда Теслы; 11 июля — Всемирный день народонаселения;

— Всемирный день народонаселения; 12 июля — Всемирный день бортпроводника, Всемирный день шашлыка;

— Всемирный день бортпроводника, Всемирный день шашлыка; 13 июля — Всемирный день рома, Международный день головоломки;

— Всемирный день рома, Международный день головоломки; 14 июля — День рыбака, Международный день небинарных людей;

— День рыбака, Международный день небинарных людей; 15 июля — День Украинской Государственности, День крещения Руси-Украины, День украинских миротворцев ;

— ; 16 июля — День бухгалтера, День принятия Декларации о суверенитете Украины;

— День бухгалтера, День принятия Декларации о суверенитете Украины; 17 июля — День этнографа Украины;

— День этнографа Украины; 18 июля — Международный день Нельсона Манделы, День рождения "Тетриса";

— Международный день Нельсона Манделы, День рождения "Тетриса"; 19 июля — День тренера в Украине;

— День тренера в Украине; 21 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;

— День работников металлургической и горнодобывающей промышленности; 24 июля — День финансового работника в Украине, День двоюродных братьев и сестер, Всемирный день БДСМ;

— День финансового работника в Украине, День двоюродных братьев и сестер, Всемирный день БДСМ; 26 июля — День парашютиста, День системного администратора;

— День парашютиста, День системного администратора; 27 июля — День медицинского работника (День медика);

— День медицинского работника (День медика); 28 июля — День флота Украины , День работников торговли, Международный день борьбы с вирусными гепатитами;

— , День работников торговли, Международный день борьбы с вирусными гепатитами; 29 июля — День Сил специальных операций ВСУ;

— День Сил специальных операций ВСУ; 30 июля — Международный день дружбы;

— Международный день дружбы; 31 июля — День рождения Гарри Поттера.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на июль 2024, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.