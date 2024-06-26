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Календарь праздников на июль 2024 — будем ли отдыхать на День Государственности

26 июня 2024 09:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Календарь праздников на июль 2024 — сколько выходных и что будем отмечать
День Украинской Государственности в Хмельницком. Фото: khm.gov.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Второй месяц лета будет насыщен на события, праздники и памятные даты не менее первого. В частности, в июле украинцев ждет День Военно-морских Сил Украины, День Украинской Государственности, а также День флота Украины. Также стоит ожидать ряд профессиональных и международных праздников.

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Выходные и рабочие дни в июле 2024 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, а значит, дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В то же время частные компании, предприятия и организации могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительный отдых в государственные праздники.

Во второй месяц лета будет 31 календарный день, из них:

  • 23 рабочих;
  • 8 — официальных выходных (суббота и воскресенье).

Выходными в июле станут следующие даты:

  • 6 и 7 июля;
  • 13 и 14 июля;
  • 20 и 21 июля;
  • 27 и 28 июля.

 

Выходные и рабочие дни в июле 2024 года - сколько и когда будут отдыхать украинцы
Планер на лето. Фото: freepik.com

Что отмечаем в июле 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат

Во второй месяц лета ждите таких государственных, профессиональных, международных праздников и важных дат:

  • 1 июля — День архитектуры Украины, День государственного регистратора, День следователя, Международный день анекдота и шуток, День изобретения солнцезащитных очков;
  • 2 июляДень налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО;
  • 2 июляДень зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины;
  • 4 июляДень Национальной полиции Украины, День судебного эксперта;
  • 5 июля — День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов;
  • 6 июля — Всемирный день кардиолога, Всемирный день поцелуя, Международный день Днепра;
  • 7 июляДень войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День Военно-морских Сил Украины, День работников морского и речного флота, День работника природно-заповедного дела;
  • 10 июля — День племянниц и племянников, День Никогда Теслы;
  • 11 июля — Всемирный день народонаселения;
  • 12 июля — Всемирный день бортпроводника, Всемирный день шашлыка;
  • 13 июля — Всемирный день рома, Международный день головоломки;
  • 14 июля — День рыбака, Международный день небинарных людей;
  • 15 июляДень Украинской Государственности, День крещения Руси-Украины, День украинских миротворцев;
  • 16 июля — День бухгалтера, День принятия Декларации о суверенитете Украины;
  • 17 июля — День этнографа Украины;
  • 18 июля — Международный день Нельсона Манделы, День рождения "Тетриса";
  • 19 июля — День тренера в Украине;
  • 21 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
  • 24 июля — День финансового работника в Украине, День двоюродных братьев и сестер, Всемирный день БДСМ;
  • 26 июля — День парашютиста, День системного администратора;
  • 27 июля — День медицинского работника (День медика);
  • 28 июляДень флота Украины, День работников торговли, Международный день борьбы с вирусными гепатитами;
  • 29 июля — День Сил специальных операций ВСУ;
  • 30 июля — Международный день дружбы;
  • 31 июля — День рождения Гарри Поттера.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на июль 2024, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.

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