Календарь праздников на июль 2024 — сколько выходных и что будем отмечать

Календарь праздников на июль 2024 — будем ли отдыхать на День Государственности
Второй месяц лета будет насыщен на события, праздники и памятные даты не менее первого. В частности, в июле украинцев ждет День Военно-морских Сил Украины, День Украинской Государственности, а также День флота Украины. Также стоит ожидать ряд профессиональных и международных праздников.
Новини.LIVE рассказывает, когда и какие важные даты отметим в июле 2024 года и сколько ждать выходных.
Выходные и рабочие дни в июле 2024 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, а значит, дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В то же время частные компании, предприятия и организации могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительный отдых в государственные праздники.
Во второй месяц лета будет 31 календарный день, из них:
- 23 рабочих;
- 8 — официальных выходных (суббота и воскресенье).
Выходными в июле станут следующие даты:
- 6 и 7 июля;
- 13 и 14 июля;
- 20 и 21 июля;
- 27 и 28 июля.
Что отмечаем в июле 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат
Во второй месяц лета ждите таких государственных, профессиональных, международных праздников и важных дат:
- 1 июля — День архитектуры Украины, День государственного регистратора, День следователя, Международный день анекдота и шуток, День изобретения солнцезащитных очков;
- 2 июля — День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО;
- 2 июля — День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины;
- 4 июля — День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта;
- 5 июля — День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов;
- 6 июля — Всемирный день кардиолога, Всемирный день поцелуя, Международный день Днепра;
- 7 июля — День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День Военно-морских Сил Украины, День работников морского и речного флота, День работника природно-заповедного дела;
- 10 июля — День племянниц и племянников, День Никогда Теслы;
- 11 июля — Всемирный день народонаселения;
- 12 июля — Всемирный день бортпроводника, Всемирный день шашлыка;
- 13 июля — Всемирный день рома, Международный день головоломки;
- 14 июля — День рыбака, Международный день небинарных людей;
- 15 июля — День Украинской Государственности, День крещения Руси-Украины, День украинских миротворцев;
- 16 июля — День бухгалтера, День принятия Декларации о суверенитете Украины;
- 17 июля — День этнографа Украины;
- 18 июля — Международный день Нельсона Манделы, День рождения "Тетриса";
- 19 июля — День тренера в Украине;
- 21 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
- 24 июля — День финансового работника в Украине, День двоюродных братьев и сестер, Всемирный день БДСМ;
- 26 июля — День парашютиста, День системного администратора;
- 27 июля — День медицинского работника (День медика);
- 28 июля — День флота Украины, День работников торговли, Международный день борьбы с вирусными гепатитами;
- 29 июля — День Сил специальных операций ВСУ;
- 30 июля — Международный день дружбы;
- 31 июля — День рождения Гарри Поттера.
Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на июль 2024, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.
Читайте Новини.LIVE!