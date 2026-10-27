Головоломка з хамелеоном. Фото: Jagranjosh

Перед вами два майже однакові малюнки із зеленими хамелеонами. Та художник непомітно змінив три деталі, які не так просто розгледіти. Чи зможете ви знайти всі відмінності лише за одну хвилину?

Цю цікаву головоломку запропонував Jagran Josh. Вона перевірить, наскільки швидко ви помічаєте навіть найменші деталі.

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Головоломка на уважність — знайдіть три відмінності

На двох картинках зображений зелений хамелеон, який сидить на гілці дерева серед густого листя. Здається, що обидва малюнки абсолютно однакові, але це лише хитра пастка для очей. Насправді між ними є три відмінності. Ваше завдання — знайти їх за 60 секунд.

Готові перевірити свою спостережливість? Встановіть таймер і починайте уважно порівнювати зображення. Придивіться не лише до самого хамелеона, а й до всього, що його оточує. Не поспішайте переводити погляд з одного малюнка на інший. Краще поступово порівнюйте окремі ділянки, щоб не пропустити жодної дрібниці.

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Головоломка з хамелеоном. Фото: Jagranjosh

Час вийшов! Чи вдалося вам знайти всі три відмінності?

Якщо ви впоралися за хвилину, можете похвалити себе за чудову спостережливість. А якщо помітили лише одну чи дві зміни, спробуйте ще раз без обмеження часу.

Де заховані три відмінності — правильна відповідь

Відмінності заховалися не лише на хамелеоні, а й навколо нього. Перша розташована на великому листку над головою ящірки. Друга стосується задньої лапи хамелеона, а третя ховається серед зеленого листя в нижній частині малюнка.

На зображенні нижче всі три відмінності позначено, тому ви можете перевірити свою відповідь.

Головоломка з хамелеоном. Фото: Jagranjosh

Ділимося також іншим цікавим тестом на уважність: серед квітів потрібно знайти три маленьких сердечка, а на все у вас є лише 20 секунд.