Головоломка с хамелеоном. Фото: Jagranjosh

Перед вами два почти одинаковых рисунка с зелеными хамелеонами. Но художник незаметно изменил три детали, которые не так просто разглядеть. Сможете ли вы найти все отличия всего за одну минуту?

Эту интересную головоломку предложил Jagran Josh. Она проверит, насколько быстро вы замечаете даже мельчайшие детали.

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Головоломка на внимательность — найдите три различия

На двух картинках изображен зеленый хамелеон, сидящий на ветке дерева среди густой листвы. Кажется, что оба рисунка абсолютно одинаковы, но это лишь хитрая уловка для глаз. На самом деле между ними есть три различия. Ваша задача — найти их за 60 секунд.

Готовы проверить свою наблюдательность? Установите таймер и начинайте внимательно сравнивать изображения. Присмотритесь не только к самому хамелеону, но и ко всему, что его окружает. Не спешите переводить взгляд с одного рисунка на другой. Лучше постепенно сравнивайте отдельные участки, чтобы не пропустить ни одной мелочи.

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Головоломка с хамелеоном. Фото: Jagranjosh

Время истекло! Удалось ли вам найти все три отличия?

Если вы справились за минуту, можете похвалить себя за отличную наблюдательность. А если заметили только одно или два изменения, попробуйте ещё раз без ограничения по времени.

Где спрятаны три отличия — правильный ответ

Различия спрятаны не только на хамелеоне, но и вокруг него. Первое находится на большом листе над головой ящерицы. Второе касается задней лапы хамелеона, а третье скрывается среди зеленой листвы в нижней части рисунка.

На изображении ниже все три различия отмечены, поэтому вы можете проверить свой ответ.

Головоломка с хамелеоном. Фото: Jagranjosh

Делимся также другим интересным тестом на внимательность: среди цветов нужно найти три маленьких сердечка, а на все у вас есть всего 20 секунд.