Швидка головоломка — знайдіть свіжі фрукти на брудній кухні за 8 секунд

Свіжі фрукти заховані на брудній кухні. Фото: TOTUM

Ця хитра та швидка головоломка з пошуку предмета допоможе вам відпочити від буденних справ та роботи. Спробуйте знайти свіжі фрукти, які загубилися на брудній кухні. Все, що для цього потрібно, — уважність та 8 секунд вашого часу.

Цікавий тест для найуважніших опублікувало видання The Sun.

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Знайдіть свіжі фрукти на брудній кухні

У цьому помешканні точно живе нечупара: плями на стінах, брудні тарілки та каструлі, зіпсована та гнила їжа, переповнені мішки для сміття. Дивлячись на цю занедбану страшну кухню, апетит точно пропаде.

Проте, варто спробувати урятувати свіжі фрукти, які ще не перетворилися на відходи. Експерти стверджують, що найкмітливіші виповнять це завдання за 8 секунд.

Використовуйте таймер, щоб перевірити себе та друзів на час. Дізнайтеся, як швидко ви зможете вирішити головоломку.

Свіжі фрукти заховані на брудній кухні. Фото: TOTUM

Відповідь на головоломку

Ця хитра картинка була створена, щоб заплутати та відвернути увагу. Але ми впевнені, що ви впоралися із завданням.

Щоб перевірити себе, подивіться на картинку внизу. Миска зі свіжими фруктами весь час була на підлозі біля духової шафи, ретельно захована мішками для сміття.

Миска зі свіжими фруктами на брудній кухні. Фото: TOTUM

Раніше ми ділилися цікавою головоломкою, яку здатні розв'язати лише люди з високим IQ.

Також радимо спробувати розв'язати математичну головоломку, яка загнала у глухий кут весь Інтернет.