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Хитрая головоломка на внимание — найдите свежие фрукты на грязной кухне за 8 секунд

12 сентября 2024 16:55
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Быстрая головоломка — найдите свежие фрукты на грязной кухне за 8 секунд
Свежие фрукты спрятанные на грязной кухне. Фото: TOTUM
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Эта хитрая и быстрая головоломка по поиску предмета поможет вам отдохнуть от повседневных дел и работы. Попытайтесь найти свежие фрукты, которые потерялись на грязной кухне. Все, что для этого нужно — внимательность и 8 секунд вашего времени.

Интересный тест для самых внимательных опубликовало издание The Sun.

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Найдите свежие фрукты на грязной кухне

В этом доме точно живет неряха: пятна на стенах, грязные тарелки и кастрюли, испорченная и гнилая еда, переполненные мусорные мешки. Глядя на эту запущенную страшную кухню, аппетит точно пропадет.

Однако стоит попытаться спасти свежие фрукты, которые еще не превратились в отходы. Эксперты утверждают, что самые сообразительные выполнят эту задачу за 8 секунд.

Используйте таймер для проверки себя и друзей на время. Узнайте, как быстро вы сможете решить головоломку.

 

Хитрая головоломка на внимательность – попробуйте найти свежие фрукты на грязной кухне за 8 секунд
Свежие фрукты спрятанные на грязной кухне. Фото: TOTUM

Ответ на головоломку

Эта хитрая картинка была создана, чтобы запутать и отвлечь внимание. Но мы уверены, что вы справились с задачей.

Чтобы проверить себя, взгляните на картинку внизу. Миска со свежими фруктами все время была на полу у духового шкафа, тщательно спрятанная мусорными мешками.

 

Где потерялись свежие фрукты на очень грязной кухне – быстрая головоломка
Миска со свежими фруктами на грязной кухне. Фото: TOTUM

Ранее мы делились интересной головоломкой, которую способны решить только люди с высоким IQ.

Также советуем попробовать решить математическую головоломку, загнавшую в тупик весь Интернет.

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