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Хитра миша сховалася на кухні — лише люди з високим IQ можуть її знайти

11 вересня 2024 16:55
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Головоломка для найуважніших — знайдіть мишу, яка сховалася на кухні
Малюнок-головоломка для уважних. Фото: Brightside
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Ця захоплива оптична ілюзія збентежила любителів головоломок, які намагаються знайти правильне рішення на найскладніші задачі. Кожен може побачити на цьому малюнку вазу з фруктами на кухонному столі, але тільки уважні люди з високим рівнем IQ здатні помітити мишку, яка вміло сховалася на кухні. 

Цікаву головоломку для найуважніших опублікувало видання The Sun.

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Чи можете ви знайти мишу, яка ховається на кухні? 

Картинка, на перший погляд, може виглядати простою: кухонне начиння, печиво на тарілці, вазони з квітами, проте всередині сховалася хитра мишка. 

Уважно вивчите кожну частину сцени, щоб знайти гризуна і дізнатися, чи високий у вас IQ. 

 

Чи можете ви помітити мишу, яка ховається на кухні — цікава головоломка
На цій картинці сховалася миша. Фото: Brightside

Ну що, вам вдалося знайти сірого бешкетника? 

Що ж, якщо роздивитися дуже уважно ліву нижню частину зображення, то помітите мишеня, яке вкрало печиво зі стільниці й вже ласує ним у куточку. Маленька істота вміло замаскувалася.

Якщо вам все ж не вдалося побачити мишеня, не засмучуйтеся. Публікуємо для вас картинку, щоб ви могли впевнитися, що тваринка там дійсно є. 

Чи зможете ви знайти хитру мишу, яка сховалася на кухні — головоломка для найуважніших
Ось де ховалася миша. Фото: Brightside

Якщо вам вдалося знайти мишку в цій веселій головоломці, можливо, у вас IQ на рівні найрозумнішого професора.

Чому варто розгадувати головоломки частіше?

Психологи з Університету Глазго виявили, що споглядання оптичної ілюзії може покращити зір, дозволяючи бачити дрібний шрифт.

А ще головоломки:

  • покращують увагу та зосередженість;
  • покращують активність мозку;
  • покращують аналітичне мислення;
  • покращують навички розв'язання проблем;
  • заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості;
  • зменшують ризик деменції;
  • знімають стрес. 

Раніше ми пропонували вам знайти на малюнках кота серед сов та щура серед котів.

Також радимо спробувати розв'язати математичну головоломку, яка загнала у глухий кут весь Інтернет. 

головоломка тест на уважність загадки тест на рівень IQ

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