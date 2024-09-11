Головоломка для самых внимательных — найдите мышь, спрятавшуюся на кухне

Рисунок-головоломка для внимательных. Фото: Brightside

Эта увлекательная оптическая иллюзия смутила любителей головоломок, пытающихся найти правильное решение на самые сложные задачи. Каждый может увидеть на этом рисунке вазу с фруктами на кухонном столе, но только внимательные люди с высоким уровнем IQ способны заметить мышку, умело спрятавшуюся на кухне.

Интересную головоломку для самых внимательных опубликовало издание The Sun.

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Можете ли вы найти мышь, которая прячется на кухне?

Картинка, на первый взгляд, может выглядеть простой: кухонная утварь, печенье на тарелке, вазоны с цветами, однако внутри спряталась хитрая мышка.

Внимательно изучите каждую часть сцены, чтобы найти грызуна и узнать, высокий ли у вас IQ.

На этой картинке спряталась мышь. Фото: Brightside

Ну что, вам удалось найти серого озорника?

Что ж, если рассмотреть очень внимательно левую нижнюю часть изображения, то заметите мышонка, который украл печенье со столешницы и уже лакомится им в уголке. Маленькое существо умело замаскировалось.

Если вам все же не удалось увидеть мышонка, не огорчайтесь. Публикуем для вас картинку, чтобы вы могли убедиться, что животное там действительно есть.

Вот где пряталась мышь. Фото: Brightside

Если вам удалось найти мышку в этой веселой головоломке, возможно у вас IQ на уровне самого умного профессора.

Почему стоит разгадывать головоломки почаще?

Психологи из Университета Глазго обнаружили, что созерцание оптической иллюзии может улучшить зрение, позволяя видеть мелкий шрифт.

А еще головоломки:

улучшают внимание и сосредоточенность;

улучшают активность мозга;

улучшают аналитическое мышление;

улучшают навыки решения проблем;

поощряют мыслить нестандартно, способствуя творчеству;

уменьшают риск деменции;

снимают стресс.

Ранее мы предлагали вам найти на рисунках кота среди сов и крысу среди кошек.

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