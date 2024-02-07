Манікюр на 14 лютого 2024 року — модні ідеї на День святого Валентина

Молода дівчина, яка робить манікюр у майстрині. Фото: Freepik

Незабаром буде День святого Валентина, який вважається найромантичнішим святом року, тому всім дівчатам хочеться на нього мати бездоганний вигляд. Зокрема, це стосується манікюру, який багато дівчат роблять спеціально до Дня закоханих.

Новини.LIVE розповідає про ТОП-3 найромантичніші варіанти манікюру на 14 лютого.

Читайте також:

Яким манікюром можна вразити коханого на День святого Валентина

Ніжний мінімалістичний манікюр

Не секрет, що головним символом Дня святого Валентина є сердечки, тому, як варіант, можна їх нанести на свої нігті. Можна вкрити пластину ніжним молочним або білим кольором, а зверху наклеїти або намалювати маленькі червоні сердечки. Їх можна нанести як на один палець, так і на всі одразу.

Але у цьому випадку головне не перебільшити, щоб не мати недоречний вигляд через надмірну кількість сердечок на нігтях.

Романтичний манікюр на День святого Валентина. Фото: Pinterest

Класичний червоний манікюр

Червоний колір на нігтях — це вічна класика, адже він завжди і до всього пасує. Тому ще одним чудовим варіантом на День закоханих є червоний манікюр. До того ж, можна зовсім нічого не наносити більше на нігтьову пластину, щоб він мав доглянутий вигляд.

Тут важливо не перебільшити з довжиною нігтів, адже червоний колір має дуже гарний вигляд на коротких нігтях.

Червоний манікюр до Дня закоханих. Фото: Pinterest

Червоний французький манікюр

Ще однією класикою серед дівчат і жінок є французький манікюр, який ніколи не вийде з моди. Щоб розбавити цей манікюр саме на свято всіх закоханих, можна зробити його не класично білим, як це популярно, а червоним кольором.

Базу можна використати різних кольорів, але красиво бути нанести ніжний молочний колір.

Червоний французький манікюр на 14 лютого. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що цікавого можна подарувати коханому хлопцю на День святого Валентина.

Раніше ми розповідали про рецепт смачних романтичних цукерок до Дня святого Валентина.

Також ми повідомляли про те, що можна подарувати своїй дівчині на День закоханих.