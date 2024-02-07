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Парень будет целовать руки — какой маникюр сделать на День влюбленных

7 февраля 2024 19:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Маникюр на 14 февраля 2024 года — модные идеи на День святого Валентина
Молодая девушка, которая делает маникюр у мастера. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Скоро будет День святого Валентина, который считается самым романтичным праздником года, поэтому всем девушкам хочется выглядеть безупречно. В частности, это касается маникюра, который многие девушки делают специально ко Дню влюбленных.

Новини.LIVE рассказывает о ТОП-3 самые романтичные варианты маникюра на 14 февраля.

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Нежный минималистичный маникюр

Не секрет, что главным символом Дня святого Валентина являются сердечки, поэтому как вариант можно их нанести на свои ногти. Можно покрыть пластину нежным молочным или белым цветом, а сверху наклеить или нарисовать маленькие красные сердечки. Их можно нанести как на один палец, так и на все сразу.

Но в этом случае главное не преувеличить, чтобы не выглядеть неуместно из-за чрезмерного количества сердечек на ногтях.

Романтический маникюр на День святого Валентина
Романтический маникюр на День святого Валентина. Фото: Pinterest

Классический красный маникюр

Красный цвет на ногтях — это вечная классика, ведь он всегда и ко всему подходит. Поэтому еще одним прекрасным вариантом на День влюбленных является красный маникюр. К тому же, можно совсем ничего не наносить больше на ногтевую пластину, чтобы он имел ухоженный вид.

Здесь важно не преувеличить с длиной ногтей, ведь красный цвет выглядит очень красиво на коротких ногтях.

Красный маникюр ко Дню влюбленных
Красный маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Pinterest

Красный французский маникюр

Еще одной классикой среди девушек и женщин является французский маникюр, который никогда не выходит из моды. Чтобы разбавить этот маникюр именно в праздник всех влюбленных, можно сделать его не классическим белым, как это популярно, а красным цветом.

Базу можно использовать разных цветов, но красиво нанести нежный молочный цвет.

Красный французский маникюр на 14 февраля.
Красный французский маникюр на 14 февраля. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что интересного можно подарить любимому парню на День святого Валентина.

Раньше мы рассказывали о рецепте вкусных романтических конфет ко Дню святого Валентина.

Также мы сообщали о том, что можно подарить своей девушке на День влюбленных.

маникюр
День влюбленных
День Святого Валентина
14 февраля

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