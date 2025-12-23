Закулісся "Танців із зірками" — хто відмовився від участі у проєкті

Учасники спецвипуску "Танців із зірками". Фото: 1plus1

Вже 28 грудня на телеканалі "1+1" вийде спецвипуск шоу "Танці з зірками". Участь візьмуть низка українських знаменитостей — блогери, автори, співаки і не тільки. Відомо й імена тих, хто відмовився вийти на паркет.

Про це розповів Володимир Завадюк в коментарі "Радіо Люкс".

Реклама

Читайте також:

Хто зі знаменитостей відмовився від "Танців з зірками"

Як зазначив Завадюк, дехто зі знаменитостей, яким запропонували долучитися до спецвипуску "Танців з зірками", відмовилися брати участь.

"Серед учасників мав бути Артем Пивоваров, але ми розуміємо, що сім "Палаців Спорту" — це реально складно. Тому з абсолютним розумінням прийняли це. Також мала бути Jerry Heil. Вона дуже хотіла. Вірю, що коли буде повний сезон, більше епізодів, вона точно візьме участь", — зазначив Завадюк.

Він пояснив, що поставився із розумінням до відмови співачки брати участь у шоу, адже це сталося через Нацвідбір на Євробачення-2026. Додамо, що користувачі мережі не раз цікавилися, чому Пивоварова та Jerry Heil не запросили на проєкт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто ввійде до складу журі у спецвипуску "Танців з зірками". Відомо імена чотирьох суддів.

Також ми розповідали про те, які нововведення чекають глядачів на шоу. "Танці з зірками" цьогоріч матимуть особливу мету.