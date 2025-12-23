Закулисье "Танцев со звездами" — кто отказался от участия в проекте

Участники спецвыпуска "Танцев со звездами". Фото: 1plus1

Уже 28 декабря на телеканале "1+1" выйдет спецвыпуск шоу "Танцы со звездами". Участие примут ряд украинских знаменитостей — блогеры, авторы, певцы и не только. Известны и имена тех, кто отказался выйти на паркет.

Об этом рассказал Владимир Завадюк в комментарии "Радіо Люкс".

Кто из знаменитостей отказался от "Танцев со звездами"

Как отметил Завадюк, некоторые из знаменитостей, которым предложили присоединиться к спецвыпуску "Танцев со звездами", отказались участвовать.

"Среди участников должен был быть Артем Пивоваров, но мы понимаем, что семь "Дворцов Спорта" — это реально сложно. Поэтому с абсолютным пониманием приняли это. Также должна была быть Jerry Heil, она очень хотела. Верю, что когда будет полный сезон, больше эпизодов, она точно примет участие", — отметил Завадюк.

Он пояснил, что отнесся с пониманием к отказу певицы участвовать в шоу, ведь это произошло из-за Нацотбора на Евровидение-2026. Добавим, что пользователи сети не раз интересовались, почему Пивоварова и Jerry Heil не пригласили на проект.

