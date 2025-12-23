Видео
Кто отказался от "Танцев со звездами" — это стало неожиданностью

Кто отказался от "Танцев со звездами" — это стало неожиданностью

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 12:23
Закулисье "Танцев со звездами" — кто отказался от участия в проекте
Участники спецвыпуска "Танцев со звездами". Фото: 1plus1

Уже 28 декабря на телеканале "1+1" выйдет спецвыпуск шоу "Танцы со звездами". Участие примут ряд украинских знаменитостей — блогеры, авторы, певцы и не только. Известны и имена тех, кто отказался выйти на паркет.

Об этом рассказал Владимир Завадюк в комментарии "Радіо Люкс".


Читайте также:

Кто из знаменитостей отказался от "Танцев со звездами"

Как отметил Завадюк, некоторые из знаменитостей, которым предложили присоединиться к спецвыпуску "Танцев со звездами", отказались участвовать.

"Среди участников должен был быть Артем Пивоваров, но мы понимаем, что семь "Дворцов Спорта" — это реально сложно. Поэтому с абсолютным пониманием приняли это. Также должна была быть Jerry Heil, она очень хотела. Верю, что когда будет полный сезон, больше эпизодов, она точно примет участие", — отметил Завадюк.

Он пояснил, что отнесся с пониманием к отказу певицы участвовать в шоу, ведь это произошло из-за Нацотбора на Евровидение-2026. Добавим, что пользователи сети не раз интересовались, почему Пивоварова и Jerry Heil не пригласили на проект.

Напомним, ранее мы писали о том, кто войдет в состав жюри в спецвыпуске "Танцев со звездами". Известны имена четырех судей.

Также мы рассказывали о том, какие нововведения ждут зрителей на шоу. "Танцы со звездами" в этом году будут иметь особую цель.






