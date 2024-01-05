Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Хто зі знаків Зодіаку може втратити гроші на початку 2024 року arrow

Хто зі знаків Зодіаку може втратити гроші на початку 2024 року

5 січня 2024 21:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Кому зі знаків Зодіаку не пощастить з грошима на початку 2024 року
Людина, яка тримає порожній гаманець в руках. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Січень 2024 року буде дуже успішним у матеріальному плані далеко не для всіх представників зодіакального сузір’я. Астрологи пояснили, які три знаки Зодіаку втратять багато грошей на початку нового року, і розповіли, що варто робити для того, щоб не постраждати від цього.

Новини.LIVE розповідає, яких знаків Зодіаку це стосується.

Читайте також:

Яким знакам Зодіаку не пощастить з грошима в січні 2024 року

Діва

Початок цього року буде для представників цього зодіакального знаку досить позитивним, але астрологи радять їм бути обережними з грошима, інакше виникнуть великі неприємності. Втім, не все так страшно, адже амбіції та працьовитість, які має Діва, допоможуть їм все виправити.

Астрологи радять таким людям контролювати власний емоційний стан, щоб не призводити до сварок з оточуючими.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знаку Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Водолій

У січні 2024 року люди, які народжені під цим зодіакальним знаком, можуть досягти гармонії. Але на матеріальний стан впливатися занадто багато факторів, зокрема, настрій. А ось успіху досягти допоможе спокій та умиротворення.

Астрологи рекомендують слухати власну інтуїцію, яка допоможе з’ясувати, хто задумав щось погане і з якими людьми не варто мати спільних справ.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знаку Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Риби

На початку 2024 року матеріальне становище людей, які народилися під цим зодіакальним знаком, залежатиме від їхньої удачі. Щоб уникнути нещасть, астрологи радять Рибам не робити те, що суперечить закону і їхнім моральним принципам.

Астрологи кажуть, що січень насичить життя представників цього знака Зодіаку новими можливостями. Тому вони радять вчасно побачити ці можливості, щоб не упустити свій шанс на успіх.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знаку Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку зустрінуть своє кохання на початку 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку в 2024 році будуть дуже успішними. 

Також ми повідомляли про те, кому зі знаків Зодіаку астрологи не радять одружуватися в 2024 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі