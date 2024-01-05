Кому зі знаків Зодіаку не пощастить з грошима на початку 2024 року

Людина, яка тримає порожній гаманець в руках. Фото: Pinterest

Січень 2024 року буде дуже успішним у матеріальному плані далеко не для всіх представників зодіакального сузір’я. Астрологи пояснили, які три знаки Зодіаку втратять багато грошей на початку нового року, і розповіли, що варто робити для того, щоб не постраждати від цього.

Новини.LIVE розповідає, яких знаків Зодіаку це стосується.

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Діва

Початок цього року буде для представників цього зодіакального знаку досить позитивним, але астрологи радять їм бути обережними з грошима, інакше виникнуть великі неприємності. Втім, не все так страшно, адже амбіції та працьовитість, які має Діва, допоможуть їм все виправити.

Астрологи радять таким людям контролювати власний емоційний стан, щоб не призводити до сварок з оточуючими.

Символ знаку Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Водолій

У січні 2024 року люди, які народжені під цим зодіакальним знаком, можуть досягти гармонії. Але на матеріальний стан впливатися занадто багато факторів, зокрема, настрій. А ось успіху досягти допоможе спокій та умиротворення.

Астрологи рекомендують слухати власну інтуїцію, яка допоможе з’ясувати, хто задумав щось погане і з якими людьми не варто мати спільних справ.

Символ знаку Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Риби

На початку 2024 року матеріальне становище людей, які народилися під цим зодіакальним знаком, залежатиме від їхньої удачі. Щоб уникнути нещасть, астрологи радять Рибам не робити те, що суперечить закону і їхнім моральним принципам.

Астрологи кажуть, що січень насичить життя представників цього знака Зодіаку новими можливостями. Тому вони радять вчасно побачити ці можливості, щоб не упустити свій шанс на успіх.

Символ знаку Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Hindustan Times

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