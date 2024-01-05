Кому со знаков Зодиака не повезет с деньгами в начале 2024 года

Человек, который держит пустой кошелек в руках. Фото: Pinterest

Январь 2024 года будет очень успешным в материальном плане далеко не для всех представителей зодиакального созвездия. Астрологи объяснили, какие три знака Зодиака потеряют много денег в начале нового года, и рассказали, что следует делать для того, чтобы не пострадать от этого.

Новини.LIVE рассказывает, каких знаков Зодиака это касается.

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Дева

Начало этого года будет для представителей этого зодиакального знака достаточно позитивным, но астрологи советуют им быть осторожными с деньгами, в противном случае возникнут большие неприятности. Впрочем, не все так страшно, ведь амбиции и трудолюбие, которые есть у Девы, помогут им все исправить.

Астрологи советуют таким людям контролировать собственное эмоциональное состояние, чтобы не приводить к ссорам с окружающими.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Водолей

В январе 2024 года люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, могут добиться гармонии. Но на материальное состояние влияет слишком много факторов, в частности, настроение. А вот успеха добиться поможет спокойствие и умиротворение.

Астрологи рекомендуют слушать свою интуицию, которая поможет выяснить, кто задумал что-то плохое и с какими людьми не стоит иметь общих дел.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Рыбы

В начале 2024 года материальное положение людей, родившихся под этим зодиакальным знаком, будет зависеть от их удачи. Чтобы избежать несчастий, астрологи советуют Рыбам не делать то, что противоречит закону и их моральным принципам.

Астрологи говорят, что январь насыщает жизнь представителей этого знака Зодиака новыми возможностями. Поэтому они советуют вовремя увидеть эти возможности, чтобы не упустить свой шанс на успех.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Hindustan Times

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