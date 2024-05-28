Оптична ілюзія: допоможіть господарям знайти пухнастого бешкетника

Куди подівся кіт? Фото: Instagram/dashcottage

Наш старий знайомий майстер маскування — кіт Ерік з Dash Cottage — знову випробовує ваш зір та IQ. Допоможіть господарям знайти пухнастого бешкетника за 7 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Кіт"

Якщо ви вважаєте себе власником ідеального зору та високого IQ, перевірте все це за допомогою веселої оптичної головоломки.

Любителям тварин та головоломок сподобається шукати домашнього кота Еріка.

Але у вас є лише сім секунд, щоб знайти білого пухнастика, який відомий своїми підступними способами ховатися у всіх на носі.

Всі бачать камін та купу полін, але ж де кіт?

Він надзвичайно вміло зливається з фоном та ховається в невеликих шпаринах.

Якщо вам важко знайти тварину з першого погляду, розділіть зображення на менші частини, щоб звузити області пошуку. Після цього уважно оцініть кожну ділянку, доки все зображення не буде ретельно вивчено.

Правильна відповідь





Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.