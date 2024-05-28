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Кіт надійно сховався в кімнаті з каміном — знайдіть його за 7 секунд

28 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: допоможіть господарям знайти пухнастого бешкетника
Куди подівся кіт? Фото: Instagram/dashcottage
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Наш старий знайомий майстер маскування — кіт Ерік з Dash Cottage — знову випробовує ваш зір та IQ. Допоможіть господарям знайти пухнастого бешкетника за 7 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Кіт надійно сховався в кімнаті з каміном — знайдіть його за 7 секунд - фото 1

Якщо ви вважаєте себе власником ідеального зору та високого IQ, перевірте все це за допомогою веселої оптичної головоломки.

Любителям тварин та головоломок сподобається шукати домашнього кота Еріка.

Але у вас є лише сім секунд, щоб знайти білого пухнастика, який відомий своїми підступними способами ховатися у всіх на носі.

Всі бачать камін та купу полін, але ж де кіт?

Він надзвичайно вміло зливається з фоном та ховається в невеликих шпаринах.

Якщо вам важко знайти тварину з першого погляду, розділіть зображення на менші частини, щоб звузити області пошуку. Після цього уважно оцініть кожну ділянку, доки все зображення не буде ретельно вивчено.

Правильна відповідь


Кіт надійно сховався в кімнаті з каміном — знайдіть його за 7 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

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