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Тест, який проходять лише 25% — знайдіть кота на фото за 12 секунд

17 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: спробуйте знайти кота на фото за 12 секунд
Бачите кота? Instagram/Dash Cottage
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Перевірте свій зір за допомогою цієї хитромудрої ілюзії, дізнавшись, скільки часу вам знадобиться, щоб знайти кота. Абсолютний рекорд швидкості розгадки становить 12 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Тест, який проходять лише 25% — знайдіть кота на фото за 12 секунд - фото 1

Любителі котів та головоломок будуть у захваті від цього випробування. Адже доведеться змагатися з майстром маскування жвавим домашнім котом Еріком.

Біла пухнаста тваринка сховалася прямо на носі в день прання.

Поки родина зайнята повсякденними справами, Ерік вирішив пограти в хованки в підсобному приміщенні.

Чим довше ви вдивляєтесь у зображення, тим більше схованок ви бачите. Навіть відображення у склі дверцят пральної машини змушує вас двічі подумати про те, де знаходиться Ерік.

Чи зможете ви знайти кота за 12 секунд?

Вмикайте таймер на телефоні, та перевірте це.

Знайшли кота? Вітаємо, у вас високий IQ та гарний зір.

Не знайшли? Не засмучуйтеся, адже це дуже складне завдання. До того ж ми покажемо, де він сховався.

Правильна відповідь


Тест, який проходять лише 25% — знайдіть кота на фото за 12 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні головоломки на пошук прихованих котів — тут і тут.

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