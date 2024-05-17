Оптична головоломка: спробуйте знайти кота на фото за 12 секунд

Бачите кота? Instagram/Dash Cottage

Перевірте свій зір за допомогою цієї хитромудрої ілюзії, дізнавшись, скільки часу вам знадобиться, щоб знайти кота. Абсолютний рекорд швидкості розгадки становить 12 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Любителі котів та головоломок будуть у захваті від цього випробування. Адже доведеться змагатися з майстром маскування жвавим домашнім котом Еріком.

Біла пухнаста тваринка сховалася прямо на носі в день прання.

Поки родина зайнята повсякденними справами, Ерік вирішив пограти в хованки в підсобному приміщенні.

Чим довше ви вдивляєтесь у зображення, тим більше схованок ви бачите. Навіть відображення у склі дверцят пральної машини змушує вас двічі подумати про те, де знаходиться Ерік.

Чи зможете ви знайти кота за 12 секунд?

Вмикайте таймер на телефоні, та перевірте це.

Знайшли кота? Вітаємо, у вас високий IQ та гарний зір.

Не знайшли? Не засмучуйтеся, адже це дуже складне завдання. До того ж ми покажемо, де він сховався.

Правильна відповідь





Раніше ми пропонували складні оптичні головоломки на пошук прихованих котів — тут і тут.