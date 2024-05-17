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Тест, который проходят всего 25% — найдите кота на фото за 12 секунд

17 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: попробуйте найти кота на фото за 12 секунд
Видите кота? Instagram/Dash Cottage
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Проверьте свое зрение с помощью этой замысловатой иллюзии, узнав, сколько времени вам понадобится, чтобы найти кота. Абсолютный рекорд скорости разгадки составляет 12 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Тест, который проходят всего 25% - найдите кота на фото за 12 секунд - фото 1

Любители кошек и головоломок будут в восторге от этого испытания. Ведь придется соперничать с мастером маскировки бодрым домашним котом Эриком.

Белое пушистое животное спряталось прямо перед носом в день стирки.

Пока семья занята повседневными делами, Эрик решил поиграть в прятки в подсобном помещении.

Чем дольше вы всматриваетесь в изображение, тем больше тайников вы видите. Даже отражение в стекле дверцы стиральной машины заставляет вас дважды подумать о том, где находится Эрик.

Сможете ли вы найти кота за 12 секунд?

Включите таймер телефона и проверьте это.

Нашли кота? Поздравляем, у вас высокий IQ и хорошее зрение.

Не нашли? Не огорчайтесь, ведь это очень сложная задача. К тому же мы покажем, где он скрылся.

Правильный ответ


Тест, который проходят всего 25% - найдите кота на фото за 12 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические головоломки на поиск скрытых кошек — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
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головоломка

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