Оптическая головоломка: попробуйте найти кота на фото за 12 секунд

Тест, который проходят всего 25% — найдите кота на фото за 12 секунд
Проверьте свое зрение с помощью этой замысловатой иллюзии, узнав, сколько времени вам понадобится, чтобы найти кота. Абсолютный рекорд скорости разгадки составляет 12 секунд.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Кот"
Любители кошек и головоломок будут в восторге от этого испытания. Ведь придется соперничать с мастером маскировки бодрым домашним котом Эриком.
Белое пушистое животное спряталось прямо перед носом в день стирки.
Пока семья занята повседневными делами, Эрик решил поиграть в прятки в подсобном помещении.
Чем дольше вы всматриваетесь в изображение, тем больше тайников вы видите. Даже отражение в стекле дверцы стиральной машины заставляет вас дважды подумать о том, где находится Эрик.
Сможете ли вы найти кота за 12 секунд?
Включите таймер телефона и проверьте это.
Нашли кота? Поздравляем, у вас высокий IQ и хорошее зрение.
Не нашли? Не огорчайтесь, ведь это очень сложная задача. К тому же мы покажем, где он скрылся.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали сложные оптические головоломки на поиск скрытых кошек — здесь и здесь.
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