Оптическая головоломка: попробуйте найти кота на фото за 12 секунд

Видите кота? Instagram/Dash Cottage

Проверьте свое зрение с помощью этой замысловатой иллюзии, узнав, сколько времени вам понадобится, чтобы найти кота. Абсолютный рекорд скорости разгадки составляет 12 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Кот"





Любители кошек и головоломок будут в восторге от этого испытания. Ведь придется соперничать с мастером маскировки бодрым домашним котом Эриком.

Белое пушистое животное спряталось прямо перед носом в день стирки.

Пока семья занята повседневными делами, Эрик решил поиграть в прятки в подсобном помещении.

Чем дольше вы всматриваетесь в изображение, тем больше тайников вы видите. Даже отражение в стекле дверцы стиральной машины заставляет вас дважды подумать о том, где находится Эрик.

Сможете ли вы найти кота за 12 секунд?

Включите таймер телефона и проверьте это.

Нашли кота? Поздравляем, у вас высокий IQ и хорошее зрение.

Не нашли? Не огорчайтесь, ведь это очень сложная задача. К тому же мы покажем, где он скрылся.

Правильный ответ





Ранее мы предлагали сложные оптические головоломки на поиск скрытых кошек — здесь и здесь.