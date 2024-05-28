Оптическая иллюзия: помогите хозяевам найти пушистого озорника

Куда девался кот? Фото: Instagram/dashcottage

Наш старый знакомый мастер маскировки — кот Эрик из Dash Cottage — снова испытывает ваше зрение и IQ. Помогите хозяевам найти пушистого озорника за 7 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Кот"

Если вы считаете себя обладателем идеального зрения и высокого IQ, проверьте это с помощью веселой оптической головоломки.

Любителям животных и головоломок понравится искать домашнего кота Эрика.

Но у вас есть всего семь секунд, чтобы найти белого пушистика, который известен своими коварными способами прятаться у всех на носу.

Все видят камин и кучу поленьев, но где кот?

Он очень умело сливается с фоном и прячется в небольших щелях.

Если вам трудно найти животное с первого взгляда, разделите изображение на меньшие части, чтобы сузить область поиска. После этого внимательно оцените каждый участок, пока все изображение не будет тщательно изучено.

Правильный ответ





Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.