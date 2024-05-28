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Кот надежно спрятался в комнате с камином — найдите его за 7 секунд

28 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: помогите хозяевам найти пушистого озорника
Куда девался кот? Фото: Instagram/dashcottage
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Наш старый знакомый мастер маскировки — кот Эрик из Dash Cottage — снова испытывает ваше зрение и IQ. Помогите хозяевам найти пушистого озорника за 7 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Кот надежно спрятался в комнате с камином - найдите его за 7 секунд - фото 1

Если вы считаете себя обладателем идеального зрения и высокого IQ, проверьте это с помощью веселой оптической головоломки.

Любителям животных и головоломок понравится искать домашнего кота Эрика.

Но у вас есть всего семь секунд, чтобы найти белого пушистика, который известен своими коварными способами прятаться у всех на носу.

Все видят камин и кучу поленьев, но где кот?

Он очень умело сливается с фоном и прячется в небольших щелях.

Если вам трудно найти животное с первого взгляда, разделите изображение на меньшие части, чтобы сузить область поиска. После этого внимательно оцените каждый участок, пока все изображение не будет тщательно изучено.

Правильный ответ


Кот надежно спрятался в комнате с камином - найдите его за 7 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

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