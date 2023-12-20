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Комаровський розповів, чого критично не вистачає сучасній людині в раціоні

20 грудня 2023 15:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Комаровський розповів, чого критично не вистачає сучасній людині в раціоні
Лікар-педіатр Євгеній Комаровський. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сучасній людині критично не вистачає в організмі однієї харчової добавки — клітковини. Він, зокрема, забезпечує нормальну роботу товстого кишківника та покращує загальне самопочуття. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів лікар-педіатр Євген Комаровський.

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"Сучасній людині дуже і дуже не вистачає клітковини. Це та частина овочів та фруктів, яка не перетравлюється. Клітковина забезпечує роботу товстого кишківника, нею годуються наші бактерії, від яких залежить здоров'я", — каже Комаровський. 

У той же час зауважує, що між цілим апельсином та апельсиновим соком потрібно завжди обирати перший варіант. Адже, готуючи напій з фрукта, ви позбавляєте його найкориснішої частини — шкірки. 

Однак, що стосується фруктового чи овочевого смузі, то такий варіант цілком припустимий. 

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський заявив, що бажаючи зміцнити імунітет в зимовий період, люди відразу згадують про існування вітаміну С та вдаються до різноманітних способів: їдять цитрусові, п'ють у великих кількостях апельсиновий сік чи навіть переходять до вживання спеціальних пігулок. Втім, вітамін С жодним чином не пов'язаний з укріпленням організму — це маркетинговий хід. 

Також він зазначив, що спалах мікоплазмової пневмонії в Китаї повториться й в Україні. За його словами, це відбувається через ізоляцію дітей під час коронавірусу та війни. 

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