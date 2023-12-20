Комаровский рассказал, чего критически не хватает современному человеку в рационе

Врач-педиатр Евгений Комаровский. Фото: соцсети

Современному человеку критически не хватает в организме одной пищевой добавки — клетчатки. Она, в частности, обеспечивает нормальную работу толстого кишечника и улучшает общее самочувствие.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

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"Современному человеку очень и очень не хватает клетчатки. Это та неперевариваемая часть овощей и фруктов. Клетчатка обеспечивает работу толстого кишечника, им кормятся наши бактерии, от которых зависит здоровье", — говорит Комаровский.

В то же время отмечает, что между целым апельсином и апельсиновым соком нужно всегда выбирать первый вариант. Ведь, готовя напиток из фрукта, вы лишаете его самой полезной части — кожуры.

Однако, что касается фруктового или овощного смузи, то такой вариант вполне допустим.

Напомним, ранее Евгений Комаровский заявил, что, желая укрепить иммунитет в зимний период, люди сразу вспоминают о существовании витамина С и прибегают к разным способам: едят цитрусовые, пьют в больших количествах апельсиновый сок или даже переходят к употреблению специальных таблеток. Впрочем, витамин С никоим образом не связан с укреплением организма — это маркетинговый ход.

Также он отметил, что вспышка микоплазменной пневмонии в Китае повторится и в Украине. По его словам, это происходит из-за изоляции детей во время коронавируса и войны.