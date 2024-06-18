Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Лише геніально спостережливі люди знайдуть рожевого метелика на рожевих квітах arrow

Лише геніально спостережливі люди знайдуть рожевого метелика на рожевих квітах

18 червня 2024 17:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Загадка під силу генію: знайдіть рожевого метелика на полі з рожевими квітами
Бачите метелика? Малюнок: Hope's Grove Nurseries
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Поле квітів помітити не складно, але лише людина з високим IQ знайде прихованого метелика. Чинний рекорд становить 15 секунд, спробуйте побити його.

Завдання запропонував The Sun.

Читайте також:

Оптична ілюзія "Метелик"


Лише геніально спостережливі люди знайдуть рожевого метелика на рожевих квітах - фото 1

За словами творців зображення, рекорд пошуку метелика становить 15 секунд.

Якщо вам потрібна допомога, то радимо розділити зображення на чверті, та шукати деталі, які виділяються на фото.

Цей метод дозволяє мозку швидше та ефективніше обробляти інформацію, що є ключовим інструментом для розв'язання оптичних ілюзій з обмеженням часу.

Чим корисні оптичні ілюзії та головоломки

  • Когнітивна стимуляція. Складні завдання кидають виклик мозку, сприяючи розумовій спритності та гнучкості.
  • Навички розв'язання проблем. Регулярні заняття покращують аналітичне мислення та здібності.
  • Поліпшення пам’яті. Задачі можуть сприяти кращій роботі мозку.
  • Креативність. Головоломки заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості та інноваційним процесам мислення.
  • Розвиток уваги. Робота над оптичними ілюзіями та головоломками вимагає зосередженості, що сприяє кращому фокусу.
  • Зняття стресу. Приємний характер головоломок може діяти як форма релаксації.

Вже знайшли метелика? Ще ні? Придивіться до верхньої частини зображення.

Правильна відповідь

 

Лише геніально спостережливі люди знайдуть рожевого метелика на рожевих квітах - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні ілюзії с тваринами — тут і тут.

тест
тест на уважність
оптична ілюзія
головоломка
загадки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор