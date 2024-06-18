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Только гениально наблюдательные люди найдут розовую бабочку на розовых цветах

18 июня 2024 17:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Загадка по силам гению: найдите розовую бабочку на поле с розовыми цветами.
Видите бабочку? Рисунок: Hope's Grove Nurseries
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Поле цветов заметить не сложно, но только человек с высоким IQ найдет скрытую бабочку. Действующий рекорд составляет 15 секунд, попробуйте побить его.

Задание предложил The Sun.

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Только гениально наблюдательные люди найдут розовую бабочку на розовых цветах - фото 1

По словам создателей изображения, рекорд поиска бабочки составляет 15 секунд.

Если вам нужна помощь, советуем разделить изображение на четверти и искать детали, которые выделяются на фото.

Этот метод позволяет мозгу быстрее и эффективнее обрабатывать информацию, являющуюся ключевым инструментом для разрешения оптических иллюзий с ограничением времени.

Чем полезны оптические иллюзии и головоломки

  • Когнитивная стимуляция. Сложные задачи бросают вызов мозгу, способствуя умственной ловкости и гибкости.
  • Навыки решения проблем. Регулярные занятия улучшают аналитическое мышление и способности.
  • Улучшение памяти. Задачи могут способствовать лучшей работе мозга.
  • Креативность. Головоломки поощряют мыслить нестандартно, способствуя творчеству и инновационным процессам мышления.
  • Развитие внимания. Работа над оптическими иллюзиями и головоломками требует сосредоточенности, что способствует лучшему фокусу.
  • Снятие стресса. Приятный характер головоломок может действовать как форма релаксации.

Уже нашли бабочку? Еще нет? Присмотритесь к верхней части изображения.

Правильный ответ

 

Только гениально наблюдательные люди найдут розовую бабочку на розовых цветах - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические иллюзии с животными — здесь и здесь.

тест
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