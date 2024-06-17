Хитра оптична ілюзія: лише 1% помітили велосипед на фото за 10 секунд

Шукайте велосипед. Фото: Freshers

Неймовірно хитра оптична ілюзія на основі аерофотознімка. Серед гаражів чітко видно кілька автомобілів, але задача полягає у тому, щоб знайти захований велосипед.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія "Велосипед"





Навіть досить проникливі читачі не впоралися з пошуком велосипеда в цій оптичній ілюзії. Зображення цікаве та складне.

Кожен може побачити машини на зображенні, але ви повинні мати ідеальний зір, щоб знайти велосипед.

Наука про оптичні ілюзії

Наш мозок постійно намагається зрозуміти світ якомога швидше, попри те, що навколо нас 3D, а зображення на сітківці ока у 2D.

Мозку важко інтерпретувати все відразу, тому він часто використовує ярлики та надає людині спрощену версію побаченого.

Коли ви дивитесь на об’єкт, то насправді бачите світло, що відбивається від нього та перетворюється на електричні імпульси, які потім мозок перетворює на зображення.

Мозок може деформувати прямі лінії, якщо об’єкт посередині виглядає так, ніби він наближається.

Різні світлі й темні об’єкти однакового розміру можуть виглядати по-різному.

Знайшли прихований велосипед? Порівняйте своє рішення з правильним.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії на пошук облич — тут і тут.