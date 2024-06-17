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Лише людина з орлиним зором помітить велосипед на фото за 10 секунд

17 червня 2024 17:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Хитра оптична ілюзія: лише 1% помітили велосипед на фото за 10 секунд
Шукайте велосипед. Фото: Freshers
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Неймовірно хитра оптична ілюзія на основі аерофотознімка. Серед гаражів чітко видно кілька автомобілів, але задача полягає у тому, щоб знайти захований велосипед.

Завдання запропонувала The Sun.

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Лише людина з орлиним зором помітить велосипед на фото за 10 секунд - фото 1

Навіть досить проникливі читачі не впоралися з пошуком велосипеда в цій оптичній ілюзії. Зображення цікаве та складне.

Кожен може побачити машини на зображенні, але ви повинні мати ідеальний зір, щоб знайти велосипед.

Наука про оптичні ілюзії

  • Наш мозок постійно намагається зрозуміти світ якомога швидше, попри те, що навколо нас 3D, а зображення на сітківці ока у 2D.
  • Мозку важко інтерпретувати все відразу, тому він часто використовує ярлики та надає людині спрощену версію побаченого.
  • Коли ви дивитесь на об’єкт, то насправді бачите світло, що відбивається від нього та перетворюється на електричні імпульси, які потім мозок перетворює на зображення.
  • Мозок може деформувати прямі лінії, якщо об’єкт посередині виглядає так, ніби він наближається.
  • Різні світлі й темні об’єкти однакового розміру можуть виглядати по-різному.

Знайшли прихований велосипед? Порівняйте своє рішення з правильним.

Правильна відповідь

 

Лише людина з орлиним зором помітить велосипед на фото за 10 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії на пошук облич — тут і тут.

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