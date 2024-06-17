Хитра оптична ілюзія: лише 1% помітили велосипед на фото за 10 секунд

Лише людина з орлиним зором помітить велосипед на фото за 10 секунд
17 червня 2024 17:30
Шукайте велосипед. Фото: Freshers
Неймовірно хитра оптична ілюзія на основі аерофотознімка. Серед гаражів чітко видно кілька автомобілів, але задача полягає у тому, щоб знайти захований велосипед.
Завдання запропонувала The Sun.
Читайте також:
Оптична ілюзія "Велосипед"
Навіть досить проникливі читачі не впоралися з пошуком велосипеда в цій оптичній ілюзії. Зображення цікаве та складне.
Кожен може побачити машини на зображенні, але ви повинні мати ідеальний зір, щоб знайти велосипед.
Наука про оптичні ілюзії
- Наш мозок постійно намагається зрозуміти світ якомога швидше, попри те, що навколо нас 3D, а зображення на сітківці ока у 2D.
- Мозку важко інтерпретувати все відразу, тому він часто використовує ярлики та надає людині спрощену версію побаченого.
- Коли ви дивитесь на об’єкт, то насправді бачите світло, що відбивається від нього та перетворюється на електричні імпульси, які потім мозок перетворює на зображення.
- Мозок може деформувати прямі лінії, якщо об’єкт посередині виглядає так, ніби він наближається.
- Різні світлі й темні об’єкти однакового розміру можуть виглядати по-різному.
Знайшли прихований велосипед? Порівняйте своє рішення з правильним.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії на пошук облич — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!