Цю задачу не здолали 82% читачів — знайдіть котика серед кактусів за 15 секунд

Бачите котика? Фото: Instagram / centraltucson.co

Фотографію опублікувала у своїй соціальній мережі компанія Central Tucson Companies. Ну, що може бути складного у пошуку кошеняти серед рослин, але з завданням впоралися лише 18%.

Завдання запропонувала The Sun.

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Якщо змогли помітити кота, що ховається глибоко в кактусах, за 15 секунд, то у вас чудовий зір та проникливий розум.

На фотографії зображені, здавалося б, нескінченні квітучі кактуси. Але серед зелені ховається кіт. Якщо знати, де шукати, то його не помітити дуже складно.

Не гортайте сторінку далі, доки не знайдете котика або вирішите здатися. Нижче є правильна відповідь, але самостійно розгадати завдання набагато приємніше. Ми віримо у вас!

Якщо ви все ще не можете знайти кота, тримайте підказку: зосередьтеся на квітах кактуса, одна з них зовсім не така, якою здається.

Правильна відповідь





Раніше ми пропонували знайти котиків в інших оптичних ілюзіях — тут і тут.