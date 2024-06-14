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Знайти котика серед кактусів не змогли 82% користувачів — доведіть, що ви кращі

14 червня 2024 17:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Цю задачу не здолали 82% читачів — знайдіть котика серед кактусів за 15 секунд
Бачите котика? Фото: Instagram / centraltucson.co
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Фотографію опублікувала у своїй соціальній мережі компанія Central Tucson Companies. Ну, що може бути складного у пошуку кошеняти серед рослин, але з завданням впоралися лише 18%.

Завдання запропонувала The Sun.

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Знайти котика серед кактусів не змогли 82% користувачів — доведіть, що ви кращі - фото 1

Якщо змогли помітити кота, що ховається глибоко в кактусах, за 15 секунд, то у вас чудовий зір та проникливий розум.

На фотографії зображені, здавалося б, нескінченні квітучі кактуси. Але серед зелені ховається кіт. Якщо знати, де шукати, то його не помітити дуже складно.

Не гортайте сторінку далі, доки не знайдете котика або вирішите здатися. Нижче є правильна відповідь, але самостійно розгадати завдання набагато приємніше. Ми віримо у вас!

Якщо ви все ще не можете знайти кота, тримайте підказку: зосередьтеся на квітах кактуса, одна з них зовсім не така, якою здається.

Правильна відповідь


Знайти котика серед кактусів не змогли 82% користувачів — доведіть, що ви кращі - фото 2

Раніше ми пропонували знайти котиків в інших оптичних ілюзіях — тут і тут.

тест на уважність
тест
оптична ілюзія
головоломка
загадки

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