Эту задачу не осилили 82% читателей — найдите котика среди кактусов за 15 секунд

Видите котика? Фото: Instagram / centraltucson.co

Фотографию опубликовала в своей социальной сети компания Central Tucson Companies. Ну что может быть сложного в поиске котенка среди растений, но с задачей справились всего 18%.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Котенок"





Если смогли заметить скрывающегося глубоко в кактусах кота за 15 секунд, то у вас прекрасное зрение и проницательный ум.

На фотографии изображены, казалось бы, нескончаемые цветущие кактусы. Но среди зелени скрывается кот. Если знать, где искать, его не заметить очень сложно.

Не листайте страницу дальше, пока не найдете котика или решите сдаться. Ниже есть правильный ответ, но самостоятельно разгадать задачу гораздо приятнее. Мы верим в вас!

Если вы все еще не можете найти кота, держите подсказку: сосредоточьтесь на цветах кактуса, одна из них совсем не такая, какой кажется.

Правильный ответ





Ранее мы предлагали найти котиков в других оптических иллюзиях — здесь и здесь.