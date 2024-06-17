Хитрая оптическая иллюзия: только 1% заметили велосипед на фото за 10 секунд

Ищите велосипед. Фото: Freshers

Невероятно хитрая оптическая иллюзия на основе аэрофотосъемки. Среди гаражей отчетливо видны несколько автомобилей, но задача состоит в том, чтобы найти спрятанный велосипед.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Велосипед"





Даже достаточно проницательные читатели не справились с поиском велосипеда в этой оптической иллюзии. Изображение интересное и сложное.

Каждый может увидеть машины на картинке, но вы должны иметь идеальное зрение, чтобы найти велосипед.

Наука об оптических иллюзиях

Наш мозг постоянно пытается понять мир как можно быстрее, несмотря на то, что вокруг нас 3D, а изображение на сетчатке глаза в 2D.

Мозгу трудно интерпретировать все сразу, поэтому он часто использует ярлыки и предоставляет человеку упрощенную версию увиденного.

Когда вы смотрите на объект, на самом деле видите свет, отражающийся от него и превращающийся в электрические импульсы, которые затем мозг превращает в изображение.

Мозг может деформировать прямые линии, если объект посередине выглядит так, как будто он приближается.

Различные светлые и темные объекты одинакового размера могут смотреться по-разному.

Нашли скрытый велосипед? Сравните свое решение с правильным.

Правильный ответ

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