Хитрая оптическая иллюзия: только 1% заметили велосипед на фото за 10 секунд

Только человек с орлиным зрением заметит велосипед на фото за 10 секунд
17 июня 2024 17:30
Ищите велосипед. Фото: Freshers
Невероятно хитрая оптическая иллюзия на основе аэрофотосъемки. Среди гаражей отчетливо видны несколько автомобилей, но задача состоит в том, чтобы найти спрятанный велосипед.
Задание предложила The Sun.
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Оптическая иллюзия "Велосипед"
Даже достаточно проницательные читатели не справились с поиском велосипеда в этой оптической иллюзии. Изображение интересное и сложное.
Каждый может увидеть машины на картинке, но вы должны иметь идеальное зрение, чтобы найти велосипед.
Наука об оптических иллюзиях
- Наш мозг постоянно пытается понять мир как можно быстрее, несмотря на то, что вокруг нас 3D, а изображение на сетчатке глаза в 2D.
- Мозгу трудно интерпретировать все сразу, поэтому он часто использует ярлыки и предоставляет человеку упрощенную версию увиденного.
- Когда вы смотрите на объект, на самом деле видите свет, отражающийся от него и превращающийся в электрические импульсы, которые затем мозг превращает в изображение.
- Мозг может деформировать прямые линии, если объект посередине выглядит так, как будто он приближается.
- Различные светлые и темные объекты одинакового размера могут смотреться по-разному.
Нашли скрытый велосипед? Сравните свое решение с правильным.
Правильный ответ
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