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Только человек с орлиным зрением заметит велосипед на фото за 10 секунд

17 июня 2024 17:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Хитрая оптическая иллюзия: только 1% заметили велосипед на фото за 10 секунд
Ищите велосипед. Фото: Freshers
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Невероятно хитрая оптическая иллюзия на основе аэрофотосъемки. Среди гаражей отчетливо видны несколько автомобилей, но задача состоит в том, чтобы найти спрятанный велосипед.

Задание предложила The Sun.

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Только человек с орлиным зрением заметит велосипед на фото за 10 секунд - фото 1

Даже достаточно проницательные читатели не справились с поиском велосипеда в этой оптической иллюзии. Изображение интересное и сложное.

Каждый может увидеть машины на картинке, но вы должны иметь идеальное зрение, чтобы найти велосипед.

Наука об оптических иллюзиях

  • Наш мозг постоянно пытается понять мир как можно быстрее, несмотря на то, что вокруг нас 3D, а изображение на сетчатке глаза в 2D.
  • Мозгу трудно интерпретировать все сразу, поэтому он часто использует ярлыки и предоставляет человеку упрощенную версию увиденного.
  • Когда вы смотрите на объект, на самом деле видите свет, отражающийся от него и превращающийся в электрические импульсы, которые затем мозг превращает в изображение.
  • Мозг может деформировать прямые линии, если объект посередине выглядит так, как будто он приближается.
  • Различные светлые и темные объекты одинакового размера могут смотреться по-разному.

Нашли скрытый велосипед? Сравните свое решение с правильным.

Правильный ответ

 

Только человек с орлиным зрением заметит велосипед на фото за 10 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии на поиск лиц — здесь и здесь.

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