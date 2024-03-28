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Лише відчайдухи знайдуть серед стада корів майстра маскування — ведмедя

28 березня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть серед стада корів майстра маскування — ведмедя
Де ж ведмідь? Малюнок: jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Це надзвичайне зображення, тому що ведмідь та корови навряд можуть мирно співіснувати. Але на фото корови ховають великого хижака, якого треба знайти за 12 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Лише відчайдухи знайдуть серед стада корів майстра маскування — ведмедя - фото 1

Всі бачать ковбоя на білому коні, стадо коричневих корів, але чи зможете ви помітити підступного ведмедя, який ховається серед великої рогатої худоби?

Щоб розгадати це завдання, потрібно мати гостре око та гарну спостережливість.

І у вас є лише 12 секунд, щоб розгадати його та стати переможцем.

Тож встановіть таймер на телефоні й перевірте свої навички розв'язування головоломок.

Але зауважте, знадобляться найгостріші очі та найсильніший розум — і ви повинні залишатися холоднокровними протягом усього часу.

Якщо будете поспішати, то з більшою ймовірністю припуститеся помилок, тож перевірте кожен квадратний сантиметр зображення.

Ви вже знайшли хижака?

Правильна відповідь

Лише відчайдухи знайдуть серед стада корів майстра маскування — ведмедя - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

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