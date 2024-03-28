Оптична головоломка: знайдіть серед стада корів майстра маскування — ведмедя

Де ж ведмідь? Малюнок: jagranjosh

Це надзвичайне зображення, тому що ведмідь та корови навряд можуть мирно співіснувати. Але на фото корови ховають великого хижака, якого треба знайти за 12 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Всі бачать ковбоя на білому коні, стадо коричневих корів, але чи зможете ви помітити підступного ведмедя, який ховається серед великої рогатої худоби?

Щоб розгадати це завдання, потрібно мати гостре око та гарну спостережливість.

І у вас є лише 12 секунд, щоб розгадати його та стати переможцем.

Тож встановіть таймер на телефоні й перевірте свої навички розв'язування головоломок.

Але зауважте, знадобляться найгостріші очі та найсильніший розум — і ви повинні залишатися холоднокровними протягом усього часу.

Якщо будете поспішати, то з більшою ймовірністю припуститеся помилок, тож перевірте кожен квадратний сантиметр зображення.

Ви вже знайшли хижака?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.