Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Только отчаянные найдут среди стада коров мастера маскировки — медведя arrow

Только отчаянные найдут среди стада коров мастера маскировки — медведя

28 марта 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: найдите среди стада коров мастера маскировки — медведя
Где медведь? Рисунок: jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Это удивительное изображение, потому что медведь и коровы вряд ли могут мирно сосуществовать. Но на фото коровы прячут большого хищника, которого нужно найти за 12 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Медведь"

Только отчаянные найдут среди стада коров мастера маскировки - медведя - фото 1

Все видят ковбоя на белом коне, стадо коричневых коров, но сможете ли вы заметить коварного медведя, скрывающегося среди крупного рогатого скота?

Чтобы разгадать эту задачу, нужно иметь острый глаз и хорошую наблюдательность.

И у вас есть всего 12 секунд, чтобы разгадать его и стать победителем.

Итак, установите таймер на телефоне и проверьте свои навыки решения головоломок.

Но заметьте, понадобятся острейшие глаза и сильнейший ум — и вы должны оставаться хладнокровными в течение всего времени.

Если будете спешить, то с большей вероятностью совершите ошибки, поэтому проверьте каждый квадратный сантиметр изображения.

Вы уже нашли хищника?

Правильный ответ

Только отчаянные найдут среди стада коров мастера маскировки - медведя - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают