Оптическая головоломка: найдите среди стада коров мастера маскировки — медведя

Где медведь? Рисунок: jagranjosh

Это удивительное изображение, потому что медведь и коровы вряд ли могут мирно сосуществовать. Но на фото коровы прячут большого хищника, которого нужно найти за 12 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Все видят ковбоя на белом коне, стадо коричневых коров, но сможете ли вы заметить коварного медведя, скрывающегося среди крупного рогатого скота?

Чтобы разгадать эту задачу, нужно иметь острый глаз и хорошую наблюдательность.

И у вас есть всего 12 секунд, чтобы разгадать его и стать победителем.

Итак, установите таймер на телефоне и проверьте свои навыки решения головоломок.

Но заметьте, понадобятся острейшие глаза и сильнейший ум — и вы должны оставаться хладнокровными в течение всего времени.

Если будете спешить, то с большей вероятностью совершите ошибки, поэтому проверьте каждый квадратный сантиметр изображения.

Вы уже нашли хищника?

Правильный ответ

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