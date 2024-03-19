Сверхтяжелая, но интересная головоломка для людей с высоким уровнем IQ — найдите утку за 10 секунд

Оптическая головоломка, где нужно найти утку. Фото: УНИАН

Появилась свободная минутка на работе, и вы хотите немного отдохнуть от нее? Предлагаем вам решить одну головоломку, которая поможет узнать, умеете ли вы замечать неочевидные вещи и высокий ли уровень интеллектуальных способностей у вас.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите утку среди лебедей за десять секунд

Перед вами обычная фотография, на которой можно увидеть множество красивых лебедей-шипунов, небольшое озеро и деревья на заднем фоне. Но если вам кажется, что на этом фото ничего такого нет, вы ошибаетесь, ведь среди невероятно красивых и больших птиц спряталась маленькая утка.

Именно ее вам и нужно найти, но не за долгое время, а всего за десять секунд, а это ограничение тяжелое даже для настоящих гениев. Попытайтесь "помучить" собственный мозг и проверить, имеете ли вы высокий уровень интеллекта, чтобы решать такие задачки.

Итак, если вы являетесь тем самым храбрецом и готовы принять этот нелегкий вызов, советуем сделать несколько простых, но очень важных шагов. Во-первых, отложите все дела, которыми вы занимались, а во-вторых, уберите все лишнее, что может отвлекать ваше внимание. И не забудьте установить таймер на десять секунд. Удачи!

Оптическая головоломка на внимательность. Фото: УНИАН

Что ж, вы являетесь настоящим гением, если вам удалось найти утку среди лебедей за короткий промежуток времени. Но если вы увидели, что уже прошло десять секунд, а вы так и не решили эту головоломку, не падайте духом и попробуйте еще раз. К тому же вы можете посмотреть на ответ.

Правильный ответ — где утка

Если вы зрительно разделите эту фотографию на четыре части и посмотрите на правую верхнюю, то увидите, что именно там и притаилась небольшая утка. Ее трудно заметить с первого взгляда, ведь она слилась с лебедями.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото: УНИАН

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