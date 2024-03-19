Сверхтяжелая, но интересная головоломка для людей с высоким уровнем IQ — найдите утку за 10 секунд

На фото среди лебедей притаилась утка — найдите ее за 10 секунд
Появилась свободная минутка на работе, и вы хотите немного отдохнуть от нее? Предлагаем вам решить одну головоломку, которая поможет узнать, умеете ли вы замечать неочевидные вещи и высокий ли уровень интеллектуальных способностей у вас.
Головоломку представили на "УНИАН".
Оптическая головоломка — найдите утку среди лебедей за десять секунд
Перед вами обычная фотография, на которой можно увидеть множество красивых лебедей-шипунов, небольшое озеро и деревья на заднем фоне. Но если вам кажется, что на этом фото ничего такого нет, вы ошибаетесь, ведь среди невероятно красивых и больших птиц спряталась маленькая утка.
Именно ее вам и нужно найти, но не за долгое время, а всего за десять секунд, а это ограничение тяжелое даже для настоящих гениев. Попытайтесь "помучить" собственный мозг и проверить, имеете ли вы высокий уровень интеллекта, чтобы решать такие задачки.
Итак, если вы являетесь тем самым храбрецом и готовы принять этот нелегкий вызов, советуем сделать несколько простых, но очень важных шагов. Во-первых, отложите все дела, которыми вы занимались, а во-вторых, уберите все лишнее, что может отвлекать ваше внимание. И не забудьте установить таймер на десять секунд. Удачи!
Что ж, вы являетесь настоящим гением, если вам удалось найти утку среди лебедей за короткий промежуток времени. Но если вы увидели, что уже прошло десять секунд, а вы так и не решили эту головоломку, не падайте духом и попробуйте еще раз. К тому же вы можете посмотреть на ответ.
Правильный ответ — где утка
Если вы зрительно разделите эту фотографию на четыре части и посмотрите на правую верхнюю, то увидите, что именно там и притаилась небольшая утка. Ее трудно заметить с первого взгляда, ведь она слилась с лебедями.
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