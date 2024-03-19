Надважка, але цікава головоломка для людей з високим рівнем IQ — знайдіть качку за 10 секунд

Оптична головоломка, де потрібно знайти качку. Фото: УНІАН

З’явилася вільна хвилинка на роботі, і ви хочете трохи відпочити від неї? Пропонуємо вам вирішити одну головоломку, яка допоможе дізнатися, чи вмієте ви помічати неочевидні речі та чи високий рівень інтелектуальних здібностей ви маєте.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть качку серед лебедів за десять секунд

Перед вами звичайна фотографія, на якій ви можете побачити безліч красивих лебедів-шипунів, невелике озеро і дерева на задньому фоні. Та якщо вам здається, що на цьому фото нічого такого немає, ви помиляєтеся, адже серед неймовірно красивих і великих птахів заховалася маленька качка.

Саме її вам і потрібно знайти, але не за довгий час, а лише за десять секунд, а це обмеження є важким навіть для справжнії геніїв. Спробуйте "помучити" власний мозок і перевірити, чи маєте ви високий рівень інтелекту, щоб вирішувати такі задачки.

Отже, якщо ви є тим самим сміливцем і готові прийняти цей нелегкий виклик, радимо зробити декілька простих, але дуже важливих кроків. По-перше, відкладіть всі справи, якими ви займалися, а по-друге, приберіть все зайве, що може відволікати вашу увагу. І не забудьте встановити таймер на десять секунд. Удачі!

Оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН

Що ж, ви є справжнім генієм, якщо вам вдалося знайти качку серед лебедів за короткий проміжок часу. Але якщо ви побачили, що вже спливло десять секунд, а ви так і не вирішили цю головоломку, не падайте духом і спробуйте ще раз. До того ж, ви можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — де качка

Якщо ви візуально поділите цю фотографію на чотири частини і подивитеся на праву верхню, то побачите, що саме там і причаїлася невелика качка. Її важко помітити з першого погляду, адже вона злилася з лебедями.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: УНІАН

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