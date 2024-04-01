Оптична головоломка: лише затяті кулінари знайдуть на малюнку ложку за 12 секунд

Шукаємо столовий прибор. Малюнок: Jagran Josh

Родина слонів насолоджується відпочинком в басейні. Але завдання в тому, щоб знайти ложку, яка загубилася на видному місці.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Ложка"

Усі бачать, як слони граються в басейні, але чи зможете ви перехитрити їх усіх і знайти заховану ложку?

Спочатку це може здатися дещо складним, але головне — уважно вивчити кожен елемент сцени.

Яка користь оптичних ілюзій та головоломок

Когнітивна стимуляція.

Навички розв'язання проблем.

Покращення пам'яті.

Креативність.

Зосередженість та увага.

Зняття стресу.

Нейропластичність.

Вам вдалося знайти заховану ложку? Якщо так, то вітаємо! Якщо ні, то не хвилюйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти пончик на картинці з багатьма дрібними деталями та кролика серед сотні котів за 10 секунд.