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Лише власники проникливого погляду знайдуть на малюнку ложку за 12 секунд

1 квітня 2024 22:43
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише затяті кулінари знайдуть на малюнку ложку за 12 секунд
Шукаємо столовий прибор. Малюнок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Родина слонів насолоджується відпочинком в басейні. Але завдання в тому, щоб знайти ложку, яка загубилася на видному місці.

Завдання запропонувала The Sun.

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Лише власники проникливого погляду знайдуть на малюнку ложку за 12 секунд - фото 1

Усі бачать, як слони граються в басейні, але чи зможете ви перехитрити їх усіх і знайти заховану ложку?

Спочатку це може здатися дещо складним, але головне — уважно вивчити кожен елемент сцени.

Яка користь оптичних ілюзій та головоломок

  • Когнітивна стимуляція.
  • Навички розв'язання проблем.
  • Покращення пам'яті.
  • Креативність.
  • Зосередженість та увага.
  • Зняття стресу.
  • Нейропластичність.

Вам вдалося знайти заховану ложку? Якщо так, то вітаємо! Якщо ні, то не хвилюйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Лише власники проникливого погляду знайдуть на малюнку ложку за 12 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували знайти пончик на картинці з багатьма дрібними деталями та кролика серед сотні котів за 10 секунд.

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оптична ілюзія
зір
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тест
головоломка

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