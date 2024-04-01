Оптическая головоломка: только ярые кулинары найдут на рисунке ложку за 12 секунд

Только владельцы проницательного взгляда найдут на рисунке ложку за 12 секунд
1 апреля 2024 22:43
Ищем столовый прибор. Рисунок: Jagran Josh
Семья слонов наслаждается отдыхом в бассейне. Но задача в том, чтобы найти потерявшуюся на видном месте ложку.
Задание предложила The Sun.
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Оптическая головоломка "Ложка"
Все видят, как слоны играют в бассейне, но сможете ли вы перехитрить их всех и найти спрятанную ложку?
Сначала это может показаться несколько сложным, но главное — внимательно изучить каждый элемент сцены.
Какая польза от оптических иллюзий и головоломок
- Когнитивная стимуляция.
- Навыки решения проблем.
- Улучшение памяти.
- Креативность.
- Сосредоточенность и внимание.
- Снятие стресса.
- Нейропластичность.
Вам удалось найти спрятанную ложку? Если да, то поздравляем! Если нет, то не беспокойтесь, мы покажем решение.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали найти пончик на картинке со многими мелкими деталями и кролика среди сотни кошек за 10 секунд.
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