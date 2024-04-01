Оптическая головоломка: только ярые кулинары найдут на рисунке ложку за 12 секунд

Ищем столовый прибор. Рисунок: Jagran Josh

Семья слонов наслаждается отдыхом в бассейне. Но задача в том, чтобы найти потерявшуюся на видном месте ложку.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Ложка"

Все видят, как слоны играют в бассейне, но сможете ли вы перехитрить их всех и найти спрятанную ложку?

Сначала это может показаться несколько сложным, но главное — внимательно изучить каждый элемент сцены.

Какая польза от оптических иллюзий и головоломок

Когнитивная стимуляция.

Навыки решения проблем.

Улучшение памяти.

Креативность.

Сосредоточенность и внимание.

Снятие стресса.

Нейропластичность.

Вам удалось найти спрятанную ложку? Если да, то поздравляем! Если нет, то не беспокойтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти пончик на картинке со многими мелкими деталями и кролика среди сотни кошек за 10 секунд.