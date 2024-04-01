Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Только владельцы проницательного взгляда найдут на рисунке ложку за 12 секунд arrow

Только владельцы проницательного взгляда найдут на рисунке ложку за 12 секунд

1 апреля 2024 22:43
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только ярые кулинары найдут на рисунке ложку за 12 секунд
Ищем столовый прибор. Рисунок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Семья слонов наслаждается отдыхом в бассейне. Но задача в том, чтобы найти потерявшуюся на видном месте ложку.

Задание предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Ложка"

Только владельцы проницательного взгляда найдут на рисунке ложку за 12 секунд - фото 1

Все видят, как слоны играют в бассейне, но сможете ли вы перехитрить их всех и найти спрятанную ложку?

Сначала это может показаться несколько сложным, но главное — внимательно изучить каждый элемент сцены.

Какая польза от оптических иллюзий и головоломок

  • Когнитивная стимуляция.
  • Навыки решения проблем.
  • Улучшение памяти.
  • Креативность.
  • Сосредоточенность и внимание.
  • Снятие стресса.
  • Нейропластичность.

Вам удалось найти спрятанную ложку? Если да, то поздравляем! Если нет, то не беспокойтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Только владельцы проницательного взгляда найдут на рисунке ложку за 12 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали найти пончик на картинке со многими мелкими деталями и кролика среди сотни кошек за 10 секунд.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент