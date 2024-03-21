Оптична головоломка: лише уважний математик скаже, яка цифра зайва

Маємо 12 пронумерованих коробок — лише уважний математик скаже, яка цифра зайва
21 березня 2024 07:25
Бачите дублікати коробок? Малюнок: TOMBOLA
На малюнку зображено 12 однакових пронумерованих коробок, дві з них мають одну й ту саму цифру. Знайдіть цю пару за шість секунд.
Завдання запропонувала The Sun.
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Оптична головоломка "12 коробок"
В середньому, гравцям потрібно щонайменше 18 секунд, щоб знайти правильну відповідь. Але лише кожен третій може впоратися менш ніж за п'ять секунд. Як вийде у вас?
Користь оптичних головоломок та ілюзій
- Вони не тільки розважають, але й показує, як наш мозок інтерпретує візуальні дані.
- Регулярно даючи мозку невелике тренування, ви покращуєте свою здатність зосереджуватися і помічати деталі.
- Дослідження показують, що люди, які регулярно випробовують себе оптичними ілюзіями та головоломками, значно покращують свої навички розв'язання проблем, концентрацію та увагу.
- Покращення концентрації та стійкості уваги може допомогти запобігти зниженню когнітивних здібностей у похилому віці.
- Оптичні ілюзії та головоломки можуть покращити зір, дозволяючи бачити дрібні деталі.
Ви вже знаєте рішення?
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.
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