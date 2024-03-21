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Маємо 12 пронумерованих коробок — лише уважний математик скаже, яка цифра зайва

21 березня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише уважний математик скаже, яка цифра зайва
Бачите дублікати коробок? Малюнок: TOMBOLA
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На малюнку зображено 12 однакових пронумерованих коробок, дві з них мають одну й ту саму цифру. Знайдіть цю пару за шість секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Маємо 12 пронумерованих коробок — лише уважний математик скаже, яка цифра зайва - фото 1

В середньому, гравцям потрібно щонайменше 18 секунд, щоб знайти правильну відповідь. Але лише кожен третій може впоратися менш ніж за п'ять секунд. Як вийде у вас?

Користь оптичних головоломок та ілюзій

  • Вони не тільки розважають, але й показує, як наш мозок інтерпретує візуальні дані.
  • Регулярно даючи мозку невелике тренування, ви покращуєте свою здатність зосереджуватися і помічати деталі.
  • Дослідження показують, що люди, які регулярно випробовують себе оптичними ілюзіями та головоломками, значно покращують свої навички розв'язання проблем, концентрацію та увагу.
  • Покращення концентрації та стійкості уваги може допомогти запобігти зниженню когнітивних здібностей у похилому віці.
  • Оптичні ілюзії та головоломки можуть покращити зір, дозволяючи бачити дрібні деталі.

Ви вже знаєте рішення?

Правильна відповідь

Маємо 12 пронумерованих коробок — лише уважний математик скаже, яка цифра зайва - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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