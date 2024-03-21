Оптична головоломка: лише уважний математик скаже, яка цифра зайва

Бачите дублікати коробок? Малюнок: TOMBOLA

На малюнку зображено 12 однакових пронумерованих коробок, дві з них мають одну й ту саму цифру. Знайдіть цю пару за шість секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "12 коробок"

В середньому, гравцям потрібно щонайменше 18 секунд, щоб знайти правильну відповідь. Але лише кожен третій може впоратися менш ніж за п'ять секунд. Як вийде у вас?

Користь оптичних головоломок та ілюзій

Вони не тільки розважають, але й показує, як наш мозок інтерпретує візуальні дані.

Регулярно даючи мозку невелике тренування, ви покращуєте свою здатність зосереджуватися і помічати деталі.

Дослідження показують, що люди, які регулярно випробовують себе оптичними ілюзіями та головоломками, значно покращують свої навички розв'язання проблем, концентрацію та увагу.

Покращення концентрації та стійкості уваги може допомогти запобігти зниженню когнітивних здібностей у похилому віці.

Оптичні ілюзії та головоломки можуть покращити зір, дозволяючи бачити дрібні деталі.

Ви вже знаєте рішення?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.