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Есть 12 пронумерованных коробок — только внимательный математик скажет, какая цифра лишняя

21 марта 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только внимательный математик скажет, какая цифра лишняя
Видите дубликаты коробок? Рисунок: TOMBOLA
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На рисунке изображено 12 одинаковых пронумерованных коробок, две из них имеют одну и ту же цифру. Найдите эту пару за шесть секунд.

Задание предложила The Sun.

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Есть 12 пронумерованных коробок — только внимательный математик скажет, какая цифра лишняя - фото 1

В среднем игрокам требуется не менее 18 секунд, чтобы найти правильный ответ. Но только каждый третий может справиться менее чем за пять секунд. Как выйдет у вас?

Польза оптических головоломок и иллюзий

  • Они не только развлекают, но и показывают, как наш мозг интерпретирует визуальные данные.
  • Регулярно давая мозгу небольшую тренировку, вы улучшаете свою способность сосредотачиваться и замечать детали.
  • Исследования показывают, что люди, регулярно испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, значительно улучшают свои навыки решения проблем, концентрацию и внимание.
  • Улучшение концентрации и устойчивости внимания может помочь предотвратить снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте.
  • Оптические иллюзии и головоломки могут улучшить зрение, что позволит видеть мелкие детали.

Вы уже знаете решение?

Правильный ответ

Есть 12 пронумерованных коробок — только внимательный математик скажет, какая цифра лишняя - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

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