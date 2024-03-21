Оптическая головоломка: только внимательный математик скажет, какая цифра лишняя

Есть 12 пронумерованных коробок — только внимательный математик скажет, какая цифра лишняя
21 марта 2024 07:25
Видите дубликаты коробок? Рисунок: TOMBOLA
На рисунке изображено 12 одинаковых пронумерованных коробок, две из них имеют одну и ту же цифру. Найдите эту пару за шесть секунд.
Задание предложила The Sun.
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Оптическая головоломка "12 коробок"
В среднем игрокам требуется не менее 18 секунд, чтобы найти правильный ответ. Но только каждый третий может справиться менее чем за пять секунд. Как выйдет у вас?
Польза оптических головоломок и иллюзий
- Они не только развлекают, но и показывают, как наш мозг интерпретирует визуальные данные.
- Регулярно давая мозгу небольшую тренировку, вы улучшаете свою способность сосредотачиваться и замечать детали.
- Исследования показывают, что люди, регулярно испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, значительно улучшают свои навыки решения проблем, концентрацию и внимание.
- Улучшение концентрации и устойчивости внимания может помочь предотвратить снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте.
- Оптические иллюзии и головоломки могут улучшить зрение, что позволит видеть мелкие детали.
Вы уже знаете решение?
Правильный ответ
Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.
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