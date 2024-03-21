Оптическая головоломка: только внимательный математик скажет, какая цифра лишняя

Видите дубликаты коробок? Рисунок: TOMBOLA

На рисунке изображено 12 одинаковых пронумерованных коробок, две из них имеют одну и ту же цифру. Найдите эту пару за шесть секунд.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "12 коробок"

В среднем игрокам требуется не менее 18 секунд, чтобы найти правильный ответ. Но только каждый третий может справиться менее чем за пять секунд. Как выйдет у вас?

Польза оптических головоломок и иллюзий

Они не только развлекают, но и показывают, как наш мозг интерпретирует визуальные данные.

Регулярно давая мозгу небольшую тренировку, вы улучшаете свою способность сосредотачиваться и замечать детали.

Исследования показывают, что люди, регулярно испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, значительно улучшают свои навыки решения проблем, концентрацию и внимание.

Улучшение концентрации и устойчивости внимания может помочь предотвратить снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте.

Оптические иллюзии и головоломки могут улучшить зрение, что позволит видеть мелкие детали.

Вы уже знаете решение?

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.