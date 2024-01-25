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Маша Єфросініна викликала бурю емоцій зворушливим відео

25 січня 2024 06:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Єфросініна мало не довела до сліз українців зворушливими кадрами з чоловіком
Ведуча Маша Єфросініна у програмі "Дорослі дівчата". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська телеведуча і блогерка Маша Єфросініна зворушила публіку теплим відео. Зірка поділилася кадрами, на яких показала, як вона обіймається з різними хорошими людьми, і викликала бурю емоцій у своїх фоловерів.

Відповідним відео Маша Єфросініна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Маша Єфросініна зворушила публіку теплим відео

Ведуча програми "Дорослі дівчата" з Олею Поляковою показала, як вона обіймається з різними дорослими людьми і дітьми. На відео можна побачити, як вона обіймає своїх шанувальниць, рідну дитину, коханого чоловіка, який служить в лавах ЗСУ, подругу Олю Полякову і навіть співака Артема Пивоварова.

Відео вийшло дуже зворушливим, адже на ньому можна побачити, як тепло Маша обіймає людей. До того ж, можна помітити велике серце української ведучої, яка під час обіймів навіть інколи плакала. Маша Єфросініна зазначила, як цей момент робить людей щасливішими.

"Міжнародній День Обіймів — чудовий привід нагадати, що цей невеличкий та теплий акт здатен робити нас щасливішими", — написала в описі під своїм відео Маша Єфросініна.

Публікація зі сторінки Маші Єфросініної
Зворушливе відео Маші Єфросініної. Фото: скриншот з Instagram

У мережі відреагували на зворушливе відео Маші Єфросініної

Переглянувши це відео, підписники телеведучої не змогли промовчати і почали його обговорювати. Зокрема, люди поділилася своїми емоціями в коментарях під цими кадрами.

  • Одне з найприємніших відео останніх місяців… Хай щасливих обіймів буде набагато більше в вашому житті!
  • Дякую Вам за Вас! За приклад красивої серцем жінки
  • Ледве стримую сльози та подумки міцно Вас обіймаю
  • Актуально, як ніколи.. Коли навколо так багато болю… Елементарне "як ти?", "обіймаю", "я поруч" набуває для нас особливого сенсу. Маріє, дякую що нагадуєте, що, незважаючи ні на що, треба жити життя. P.S. Обійми корисні і тому є наукове пояснення, при тактильній взаємодії виділяється гормон окситоцин
Коментарі зі сторінки Маші Єфросініної
Коментарі зі сторінки Маші Єфросініної. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Маші Єфросініної
Коментар зі сторінки Маші Єфросініної. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Маші Єфросініної
Коментар зі сторінки Маші Єфросініної. Фото: скриншот з Instagram

Маша Єфросініна створила власний фонд

Сьогодні українська телеведуча є засновницею "Фонду Маша", який допомагає жінкам, постраждалим від насилля. Вже досить давно Єфросініна спілкується з різними жінками, допомагаючи їм пережити складний період у житті.

Наприклад, нещодавно ведуча розповіла про один з напрямків свого фонду, в якому порушила тему уваги до підлітків.

"Я багато писала протягом року, якою важливою сьогодні є увага до підлітків, бо вони в усіх сенсах покинуті… А, насправді, потребують чи не найбільшої любові та підтримки. Дівчата сьогодні мають, як ніколи, знати, як відстоювати свої кордони, як дати відсіч, як знайти сміливість відкрити психологу про свої проблеми, хоча довіряти їм комусь важко!" — зазначила Маша Єфросініна.

Публікація зі сторінки Маші Єфросініної
Напрямок роботи фонду Маші Єфросініної. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська телеведуча Маша Єфросініна розповіла про свою мрію. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна ведуча Маша Єфросініна зізналася, як її коханий виїхав за кордон. 

Також ми повідомляли про те, що ведуча і блогерка Маша Єфросініна згадала, як облаяла Юрія Горбунова.

Маша Єфросініна
шоу-бізнес
українські зірки
"Дорослі дівчата"

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