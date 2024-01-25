Ефросинина чуть не довела до слез украинцев трогательными кадрами с мужем

Ведущая Маша Ефросинина в программе "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube

Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина тронула публику теплым видео. Звезда поделилась кадрами, на которых показала, как она обнимается с разными хорошими людьми, и вызвала бурю эмоций у своих фолловеров.

Соответствующим видео Маша Ефросинина поделилась на своей странице в Instagram.

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Маша Ефросинина тронула публику теплым видео

Ведущая программы "Взрослые девочки" с Олей Поляковой показала, как она обнимается с разными взрослыми людьми и детьми. На видео можно увидеть, как она обнимает своих поклонниц, родного ребенка, любимого мужчину, который служит в рядах ВСУ, подругу Олю Полякову и даже певца Артема Пивоварова.

Видео получилось очень трогательным, ведь на нем можно увидеть, как тепло Маша обнимает людей. К тому же, можно заметить большое сердце украинской ведущей, которая во время объятий даже иногда плакала. Маша Ефросинина отметила, как этот момент делает людей более счастливыми.

"Международный День объятий — отличный повод напомнить, что этот небольшой и теплый акт способен делать нас счастливее", — написала в описании под своим видео Маша Ефросинина.

Трогательное видео Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на трогательное видео Маши Ефросининой

Просмотрев видео, подписчики телеведущей не смогли промолчать и начали его обсуждать. В частности, люди поделились своими эмоциями в комментариях под этими кадрами.

Одно из самых приятных видео последних месяцев… Пусть счастливых объятий будет гораздо больше в вашей жизни!

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Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Маша Ефросинина создала собственный фонд

Сегодня украинская телеведущая является основательницей "Фонда Маша", который помогает женщинам, пострадавшим от насилия. Уже давно Ефросинина общается с разными женщинами, помогая им пережить сложный период в жизни.

Например, недавно ведущая рассказала об одном из направлений своего фонда, в котором подняла тему внимания к подросткам.

"Я много писала в течение года, как важно сегодня внимание к подросткам, потому что они во всех смыслах брошены… А, на самом деле, нуждаются едва ли не в самой большой любви и поддержке. Девушки сегодня должны, как никогда, знать, как отстаивать свои границы, как дать отпор, как найти смелость открыть психологу о своих проблемах, хотя доверять им кому-то трудно!" — отметила Маша Ефросинина.

Направление работы фонда Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о своей мечте.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная ведущая Маша Ефросинина призналась, как ее любимый выехал за границу.

Также мы сообщали о том, что ведущая и блогер Маша Ефросинина вспомнила, как обругала Юрия Горбунова.