Надію Матвєєву зацькували за неочікуване рішення вирівняти зуби

Матвєєву нещадно захейтили за рішення вирівняти зуби
Відома українська телеведуча Надія Матвєєва поділилася найпотаємнішим зі своїми підписниками. Жінка розповіла, як вона вирішила вирівняти зуби, а у відповідь отримала безліч хейту від людей, які не оцінили таку ідею.
Про це Надія Матвєєва розповіла на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram.
Як Надія Матвєєва вирішила вирівняти зуби
Українська ведуча зізнається, що сьогодні вона майже завжди носить спеціальну капу на зубах через те, що вирішила одного разу вирівняти їх. Надія зазначає, що через своє рішення вона отримувала багато незадоволених відгуків від шанувальників.
"Зараз майже постійно ношу міорелаксуючу капу. І поруч з коментарями "шепелява", "вставна щелепа", "рот від пластики вже не закривається" читаю історії жінок, яким схожі "компліменти" говорили просто в очі. А ще: "Навіщо вирівнювати зуби, раніше ж вони влаштовували?" Отже, завдяки своєму рішенню, отримала бонус: більше дізналася про рівень спілкування та тактовність деяких людей", — написала в описі під своєю розповіддю Надія Матвєєва.
Як на розповідь Надії Матвєєвої відреагували в мережі
Прочитавши слова української телеведучої, її підписники не змогли залишитися осторонь і почали висловлювати свою думку стосовно них в коментарях.
- Який жах! До чого ми докотилися? Безпардонність, некультурність, відкрите хамство всюди! Як же так можна??? У що ми перетворилися, люди? Ми деградуємо, і в нас може не бути майбутнього! На жаль
- Надюшо, Ви надихаєте та мотивуєте людей ставати кращими у всіх ракурсах
- Якщо деякі так реагують на зміну вашої зовнішності, то це говорить лише про їхні психологічні проблеми, адже вони не можуть дозволити собі зміни
Що відомо про Надію Матвєєву
Надія Матвєєва — це українська телеведуча, журналістка та редакторка. Вона працює на телебаченні та хоче стати професійним коучем, а також має коханого, який на 20 років молодший за неї.
Останнім часом Надія активно веде свою сторінку в соціальній мережі, на яку підписано 513 тисяч людей. Ведуча показує, як вона тренується, ділиться смачними рецептами і дає корисні поради своїм підписникам.
Нагадаємо, ми писали про те, що українська ведуча Надія Матвєєва розповіла про гармонію з молодшим за неї чоловіком.
Раніше ми розповідали про те, що телеведуча Надія Матвєєва згадала, як жила в Росії.
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