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Матвєєву нещадно захейтили за рішення вирівняти зуби

18 січня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Надію Матвєєву зацькували за неочікуване рішення вирівняти зуби
Українська телеведуча Надія Матвєєва у програмі "Як ти?" на телеканалі "СТБ". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська телеведуча Надія Матвєєва поділилася найпотаємнішим зі своїми підписниками. Жінка розповіла, як вона вирішила вирівняти зуби, а у відповідь отримала безліч хейту від людей, які не оцінили таку ідею.

Про це Надія Матвєєва розповіла на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram.

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Як Надія Матвєєва вирішила вирівняти зуби

Українська ведуча зізнається, що сьогодні вона майже завжди носить спеціальну капу на зубах через те, що вирішила одного разу вирівняти їх. Надія зазначає, що через своє рішення вона отримувала багато незадоволених відгуків від шанувальників.

"Зараз майже постійно ношу міорелаксуючу капу. І поруч з коментарями "шепелява", "вставна щелепа", "рот від пластики вже не закривається" читаю історії жінок, яким схожі "компліменти" говорили просто в очі. А ще: "Навіщо вирівнювати зуби, раніше ж вони влаштовували?" Отже, завдяки своєму рішенню, отримала бонус: більше дізналася про рівень спілкування та тактовність деяких людей", — написала в описі під своєю розповіддю Надія Матвєєва.

Публікація зі сторінки Надії Матвєєвої
Ведуча Надія Матвєєва про вирівнювання зубів. Фото: скриншот з Instagram

Як на розповідь Надії Матвєєвої відреагували в мережі

Прочитавши слова української телеведучої, її підписники не змогли залишитися осторонь і почали висловлювати свою думку стосовно них в коментарях.

  • Який жах! До чого ми докотилися? Безпардонність, некультурність, відкрите хамство всюди! Як же так можна??? У що ми перетворилися, люди? Ми деградуємо, і в нас може не бути майбутнього! На жаль
  • Надюшо, Ви надихаєте та мотивуєте людей ставати кращими у всіх ракурсах 
  • Якщо деякі так реагують на зміну вашої зовнішності, то це говорить лише про їхні психологічні проблеми, адже вони не можуть дозволити собі зміни
Коментар зі сторінки Надії Матвєєвої
Коментар зі сторінки Надії Матвєєвої. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Надії Матвєєвої
Коментар зі сторінки Надії Матвєєвої. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Надії Матвєєвої
Коментар зі сторінки Надії Матвєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про Надію Матвєєву

Надія Матвєєва — це українська телеведуча, журналістка та редакторка. Вона працює на телебаченні та хоче стати професійним коучем, а також має коханого, який на 20 років молодший за неї. 

Останнім часом Надія активно веде свою сторінку в соціальній мережі, на яку підписано 513 тисяч людей. Ведуча показує, як вона тренується, ділиться смачними рецептами і дає корисні поради своїм підписникам. 

Офіційна сторінка Надії Матвєєвої
Офіційна сторінка Надії Матвєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська ведуча Надія Матвєєва розповіла про гармонію з молодшим за неї чоловіком. 

Раніше ми розповідали про те, що телеведуча Надія Матвєєва згадала, як жила в Росії. 

Також ми повідомляли про те, що відома ведуча Надія Матвєєва розповіла про проблеми з батьком. 

шоу-бізнес
українські зірки
Надія Матвєєва
телеканал "СТБ"

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