Надежду Матвееву затравили за неожиданное решение выровнять зубы

Матвееву беспощадно захейтили за решение выровнять зубы
Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева поделилась сокровенным со своими подписчиками. Женщина рассказала, как она решила выровнять зубы, а в ответ получила множество хейта от людей, которые не оценили такую идею.
Об этом Надежда Матвеева рассказала на своей официальной странице в соцсети Instagram.
Как Надежда Матвеева решила выровнять зубы
Украинская ведущая признается, что сегодня она почти всегда носит специальную капу на зубах из-за того, что решила однажды выровнять их. Надежда отмечает, что из-за своего решения она получала много недовольных отзывов от поклонников.
"Сейчас почти постоянно ношу миорелаксирующую капу. И рядом с комментариями "шепелявая", "вставная челюсть", "рот от пластики уже не закрывается" читаю истории женщин, которым похожие "комплименты" говорили прямо в глаза. А еще: "Зачем выравнивать зубы, раньше же они устраивали?" Итак, благодаря своему решению, получила бонус: больше узнала об уровне общения и тактичности некоторых людей", — написала в описании под своим рассказом Надежда Матвеева.
Как на рассказ Надежды Матвеевой отреагировали в сети
Прочитав слова украинской телеведущей, ее подписчики не смогли остаться в стороне и стали высказывать свое мнение по поводу них в комментариях.
- Какой кошмар! До чего мы докатились? Беспардонность, некультурность, открытое хамство повсюду! Как же так можно??? Во что мы превратились, люди? Мы деградируем, и у нас может не быть будущего! К сожалению
- Надюша, Вы вдохновляете и мотивируете людей становиться лучше во всех ракурсах
- Если некоторые так реагируют на изменение вашего облика, то это говорит лишь об их психологических проблемах, ведь они не могут позволить себе изменения
Что известно о Надежде Матвеевой
Надежда Матвеева — это украинская телеведущая, журналистка и редактор. Она работает на телевидении и хочет стать профессиональным коучем, а также имеет возлюбленного, который на 20 лет младше ее.
В последнее время Надежда активно ведет свою страницу в социальной сети, на которую подписано 513 тысяч человек. Ведущая показывает, как она тренируется, делится вкусными рецептами и дает полезные советы своим подписчикам.
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