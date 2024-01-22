Ксенія Мішина показала свою засмагу на відпочинку — українці не промовчали

Акторка Ксенія Мішина на фотосесії. Фото: Facebook Ксенії Мішиної

Молода акторка і ведуча популярного розважального шоу "Я люблю Україну" Ксенія Мішина показала нові кадри з відпустки. На відео героїня першого сезону проєкту "Холостячка" продемонструвала свої стрункі ноги біля моря в Таїланді.

Відповідним відео Ксенія Мішина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Ксенія Мішина показала стрункі ноги

Українська акторка поділилася новими кадрами зі свого відпочинку за кордоном. На відео Ксенія лежить на пляжі біля красивого моря і хизується своїми стрункими ногами, які вже добре засмагли у відпустці. Щоб додати атмосфери до відео, акторка прикріпила до нього легку музику.

Багато писати в описі Ксенія не стала, а лише залишила одну фразу англійською мовою, в якій зізналася у коханні. Наразі поки невідомо, на чию адресу Ксенія Мішина залишила це звернення та чи взагалі стосується це когось.

"Гей, я люблю тебе", — коротко написала в описі під своїм відео українська акторка.

Ксенія Мішина біля моря за кордоном. Фото: скриншот з Instagram

У мережі відреагували на кадри Ксенії Мішиної

Коли фоловери української телезірки побачили нові кадри на її сторінці, вони не змогли залишитися осторонь. У коментарях люди почали критикувати Ксенію за кадри з відпочинку за кордоном, коли в Україні досі йде повномасштабна війна.

Навіщо нам це бачити? Зараз таке не сприймається позитивно, коли хлопці в окопах відморожують ноги

Якось наче нічого поганого, а дуже неприємно

Краще розмісти допис, як донатиш на ЗСУ!!! А чи донатиш взагалі??? Люди в окопах сидять при -17, але, на жаль, не всіх українців це хвилює

Ми дуже за вас раді, що у вас все добре… А ми, українці, у д*пі і страху живемо щодня. Можна на час війни не розміщувати такого. Відпочивайте для себе, а не для показу

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Ксенія Мішина показала себе на розкішній яхті

Нещодавно на офіційній сторінці акторки з’явилося відео, у якому вона показала себе на розкішній яхті. Ці кадри зроблені, ймовірно, у Таїланді, куди вони поїхала відпочивати разом зі своїм сином Платоном. У відео Ксенія показала своє струнке тіло у купальнику.

Ксенія Мішина на розкішній яхті. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ксенія Мішина показала себе на розкішній яхті в Таїланді.

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