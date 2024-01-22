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Мішина показала, як засмагає біля моря під час війни в Україні

22 січня 2024 17:01
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ксенія Мішина показала свою засмагу на відпочинку — українці не промовчали
Акторка Ксенія Мішина на фотосесії. Фото: Facebook Ксенії Мішиної
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода акторка і ведуча популярного розважального шоу "Я люблю Україну" Ксенія Мішина показала нові кадри з відпустки. На відео героїня першого сезону проєкту "Холостячка" продемонструвала свої стрункі ноги біля моря в Таїланді.

Відповідним відео Ксенія Мішина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Ксенія Мішина показала стрункі ноги 

Українська акторка поділилася новими кадрами зі свого відпочинку за кордоном. На відео Ксенія лежить на пляжі біля красивого моря і хизується своїми стрункими ногами, які вже добре засмагли у відпустці. Щоб додати атмосфери до відео, акторка прикріпила до нього легку музику.

Багато писати в описі Ксенія не стала, а лише залишила одну фразу англійською мовою, в якій зізналася у коханні. Наразі поки невідомо, на чию адресу Ксенія Мішина залишила це звернення та чи взагалі стосується це когось.

"Гей, я люблю тебе", — коротко написала в описі під своїм відео українська акторка.

Публікація зі сторінки Ксенії Мішиної
Ксенія Мішина біля моря за кордоном. Фото: скриншот з Instagram

У мережі відреагували на кадри Ксенії Мішиної

Коли фоловери української телезірки побачили нові кадри на її сторінці, вони не змогли залишитися осторонь. У коментарях люди почали критикувати Ксенію за кадри з відпочинку за кордоном, коли в Україні досі йде повномасштабна війна.

  • Навіщо нам це бачити? Зараз таке не сприймається позитивно, коли хлопці в окопах відморожують ноги
  • Якось наче нічого поганого, а дуже неприємно
  • Краще розмісти допис, як донатиш на ЗСУ!!! А чи донатиш взагалі??? Люди в окопах сидять при -17, але, на жаль, не всіх українців це хвилює
  • Ми дуже за вас раді, що у вас все добре… А ми, українці, у д*пі і страху живемо щодня. Можна на час війни не розміщувати такого. Відпочивайте для себе, а не для показу
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Ксенія Мішина показала себе на розкішній яхті

Нещодавно на офіційній сторінці акторки з’явилося відео, у якому вона показала себе на розкішній яхті. Ці кадри зроблені, ймовірно, у Таїланді, куди вони поїхала відпочивати разом зі своїм сином Платоном. У відео Ксенія показала своє струнке тіло у купальнику.

Публікація зі сторінки Ксенії Мішиної
Ксенія Мішина на розкішній яхті. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ксенія Мішина показала себе на розкішній яхті в Таїланді. 

Раніше ми розповідали про те, що відома українська акторка Ксенія Мішина потрапила у ДТП на Балі. 

Також ми повідомляли про те, що телезірка Ксенія Мішина показала себе на острові свиней. 

Ксенія Мішина
Холостячка
шоу-бізнес
"Я люблю Україну"

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